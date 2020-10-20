نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية من العيسائي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قدمنا لكم من قبل تخفيضات الغسالات والثلاجات أحدث عروض وخصومات العيسائي لكن مازلت عروض العيسائي مستمرة على العديد من الأجهزة والمنتجات الأخرى، لقد اخترنا لكم أهم العروض والتخفيضات الخاصة بأجهزة المطبخ مثل… المايكرويف والخلاطات والبوتجازات حيث أن شركة العيسائي بالمملكة السعودية اهتمت بتقديم خصومات مميزة على جميع أجهزة المطبخ الضرورية، تعرف من خلال هذا المقال على تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية من العيسائي .

تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية من العيسائي السعودية

يمكنك الحصول على هذه الخصومات المميزة من أي فرع من فروع شركة العيسائي بالمملكة السعودية، أو من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة إذا كان ليس لديك الوقت للذهاب لأي فرع.

تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية الميكرويف

يمكنك الحصول على ميكرويف ماركة باناسونيك بقوة 1000 واط مصنوع الفولاذ القوي الذي يحميها من الصدأ بسعر 649 ريال بدلاً من 700 ريال، ميكروويف Panasonic بسعة 32 لتر بسعر 730 بدلاً من 770 ريال، مايكرويف باناسونيك بسعة 42 لتر وقوة 1800 واط بسعر 2,499 ريال بدلاً من 3000 ريال، مايكرويف ماركة باناسونيك بقوة 800 واط بسعر 449 ريال بدلاً من 519.

عروض وخصومات الخلاطات

خلاط ماركة Panasonic ثلاث قطع خلاط وعصارة ومطحنة بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال، خلاط قطعة واحدة من باناسونيك بقوة 400 وات وبسعة 1.2 لتر بسعر 219 ريال بدلاً من 250، مضرب يدوي Panasonic بقوة 800 وات بقطع فرم وخلط وتقطيع بسعر 329 بدلاً من 400 ريال، خلاط مع مطحنة وعصارة بقوة 230 واط ماركة باناسونيك بسعر 579 ريال بدلاً من 700 ريال، عجانه كهرباء باناسونيك يمكنها أيضًا العصر والطحن 200 واط بسعر 150 ريال بدلاً من 180 ريال.



عروض وتخفيضات البوتاجازات

بوتجاز ماركة simfer خمسه شعله مع ميزة الأشعال الذاتي، فرن البوتجاز مقاس 90X60 سم بسعر 1599 ريال بدلاً من 1679 ريال، بوتجاز simfer مزود بنظام حماية لمزيد من الأمان، الفرن بسعة 110 لتر، يضم من الداخل شوية كهربائية مزودة بنظام الإضاءة بسعر 1600 ريال بدلاً من 1850 ريال، بوتجاز خمسة شعلة مع نظام حماية إلى الفرن والغاز من الأعلى بسعر 1,799 ريال بدلاً من 1899 ريال.

عروض وتخفيضات على أجهزة متنوعة

يمكنك شراء غسالة للصحون ماركة Vestel مع أربع برامج يمكنها تنظيف 12 صحن بسعر 1060 ريال بدلاً من 1699 ريال، مبرد للماء كهربائي ماركة Panasonic بسعر 549 ريال بدلاً من 800 ريال، حلة ضغط لطبخ الطعام سريعًا باناسونيك سعتها 2.2 لتر بسعر 170 ريال بدلاً من 199 ريال، غلاية للماء Panasonic باللون الأحمر مصنوعة من الاستيل بسعر 180 ريال بدلاً من 219، مفرمة لحم ماركة باناسونيك بسعر 770 ريال بدلاً من 1039 ريال، آلة للتحميص باناسونيك بسعر 89 ريال بدلاً من 119.