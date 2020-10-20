نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر لولو جدة وتبوك وعروض من الأحلام تزلزل الأسعار وتهدي السعودية تنزيلات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تحطيم الأسعار من هايبر لولو جدة وتبوك، يُعد هايبر لولو من أهم مراكز بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ويُعلن بصفة مستمرة عن عروض وتخفيضات مميزة، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على بعض العروض المُقدمة من هايبر لولو عروض وتنزيلات السلع و المنتجات المستوردة تاي كوكو مياه جوز الهند 1 لتر (منتج تايلندي) سعر الحبة 15.95 ريال سعودي.

تاي كوكو مياة جوز الهند العضوية 1 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي

تاي كوكو شيبس بنكهة جوز الهند 40جم متنوع بسعر 3.50 ريال سعودي

مياه صودا متنوعة (إنتاج تايلاند) 330 مل سعر الحبة 4.50 ريال سعودي

أرز الفيل الذهبي التايلاندي المسلوق 5 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي

أرز الفيل الذهبي 5 كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 35.95 ريال

شراب بذور الريحان متنوع 290×3 بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 14.85 ريال

ريزي 100% زيت نخالة الأرز 500 مل بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي

معجون تمر الهندي 485 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95ريال عروض مساحيق الغسيل والعناية بالملابس وأدوات التنظيف جنتو مسحوق غسيل الملابس 2.5 سعر العبوة 14.75ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال

كمفورت منعم الأقمشة 4لتر بسعر 26.50 ريال سعودي بدلًا من 35.25ريال

جنتو مطهر ومنظف متنوع 3 لتر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال

سانتيا منديل جيبسي طبقتين 250 منديل 5+1 مجانًا بسعر 18.75 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال

مشوار مناشف ورقية للمطبخ ورقتين6+2 مجانًا بسعر 12.75 ريال سعودي بدلًا من 16.70 ريال.

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