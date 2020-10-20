نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تخفيضات أسواق الدانوب هايبر ماركت وتحديث أسعار المنتجات العالمية بعد الخصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الرياض، يقدم هايبر الدانوب أعلى منتجات في العالم، من عروض مميزة وأطعمة وفاكهة ولحوم، ويوجد لدى الدانوب مخابز أيضًا تدخل في العروض السنوية، التي تقدمها سوبر ماركت الدانوب.

عروض الدانوب الرياض حائل الخرج وعنيزة من 14 حتى 20 أكتوبر 2020

يقدم هايبر الدانوب أحدث العروض المتوفرة والمميزة في يوم 14 وإلى يوم 20 أكتوبر 2020.

عروض تنزبلات أسعار اللحوم

أوصال بقري برازيلي مبرد / وزن كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.

سمانة بقري برازيلي مبرد وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

لحم عجل بدون عظم وزن كيلو بسعر 45.95 ريال سعودي.

يحق بقري مبرد وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

اسكالوب بقري وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

مفروم بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

عروض خصومات المأكولات البحرية

بوري طازج وزن كيلو بسعر 14.95ريال سعودي.

سمك موسى وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي.

سمك قاروص وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي.

حبار وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

كابوريا طازة وزن كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي.

سمك لوت / كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.

عروض أسعار مخفضة أخرى متنوعة