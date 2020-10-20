نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جراند مارت السعودية الأسبوعية تذهب بالتخفيض الى مدى بعيد لهذا الاسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تنزيلات جراند مارت السعودية من 14 حتى 20 أكتوبر 2020، جراند مارت السعودية في الدمام يقدم العديد من العروض والتخفيضات المميزة والخصومات الجريئة من 14 حتى 20 أكتوبر 2020 على جميع منتجاتها وهذا ماينتظره العملاء من عروض أسبوعية للحصول على أرخص الأسعار بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد للعائلات عموما، و بمناسبة انتهاء موسم الصيف والأجازات رسميا. عروض جراند مارت المخفضة السعودية على المنتجات الغذائية سكر الأسرة 5 كجم بسعر 12.95 بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

أرز سيلا برمل هندي 10 كجم بسعر 32.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

كيلو لوز سعودي بسعر 27.95 بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

حليب السعودية 12 حبة لتر بسعر 49.95 بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

بيبسي /ميرندا / سفن أب 350 مل بسعر 53.95 بدلاً من 66.00 ريال سعودي.

زيت عباد الشمس 2 لتر بسعر 20.95 بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

كيلو زيتون أخضر بسعر 14.95 بدلاً من 21.95 ريال سعودي. عروض مغرية و تنزيلات جراند مارت السعودية على الحلويات والمكسرات الطازجة جراند مارت ريد فالفيت بسعر 9.95 بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

كيك جراند مارت المميز بسعر 19.95 بدلاً من 30.00 ريال سعودي.

لقمة القاضي جراند مارت بسعر 16.95 بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

نودلز دجاج جراند مارت بسعر 7.50 بدلاً من 11.50 ريال سعودي.

كيلو عين الجمل بسعر 33.00 بدلاً من 50.00 ريال سعودي.

كيلو كاجو بسعر 39.00 بدلاً من 70.00 ريال سعودي.

كيلو تمر فاخر بسعر 25.00 بدلاً من 70.00 ريال سعودي.

نصف كيلو كاجو مملح بسعر 26.95 بدلا 39.95 ريال سعودي

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