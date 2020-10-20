نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو الرياض الأسبوعية بالسعودية و الخصم الكبير على المنتجات والسلع الاستهلاكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو الرياض الأسبوعية، العروض التي يوفرها لولو الخرج والرياض كبيرة وكثيرة وقام الماركت بتقديم بعض العروض الجيدة والمتنوعة بأقسام المواد الغذائية والعروض سارية من يوم 14 أكتوبر حتى يوم 20 أكتوبر لعام 2020م. العروض والتخفيضات السارية على المواد الغذائية التالية برسيمون إسباني وزن 1 كجم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95.

جوافة مصرى وزن 1 كجم بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95.

برتقال فالنسيا جنوب إفريقي وزن 1 كجم بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95.

تفاح صيني أصفر وزن 1 كجم بسعر 4.45 ريال سعودي بدلاً من 7.95.

خيار سعودي وزن 1 كجم بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 5.95.

صندوق بطاطس سعودي بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من9.95.

علبة ثوم صيني صغير بسعر 2.25 ريال سعودي بدلاً من 3.50.

جوز هند طري تايلاندي الحبة بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 9.50.

جوز هند سيرلانكي طري الحبة بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.50.

جوز هند جلي تايلاندي طازج الحبة بسعر 24.75 ريال سعودي بدلاً من 29.75. عروض متنوعة أخرى و تنزيلات و خصومات من لولو السعودية مكعبات لحم جاموس هندي وزن 1 كجم سعر 23.90 ريال سعودي بدلاً من 46.25.

لحم خروف روماني كامل وزن 15 الى 20 كجم بسعر 999 ريال سعودي.

سمك السلطان إبراهيم وزن 1 كجم بسعر 16.45 ريال سعودي بدلاً من 24.90.

لحم بقر استرالى سيلفر سايد من الفخذ وزن 1 كجم بسعر 34.90 ريال سعودي بدلاً من 56.90.

لحم حمل طازج بدون عظم وزن 1 كجم بسعر 31.90 ريال سعودي بدلاً من 48.90.

ماعز اثيوبي مقطع بالعظم وزن 1 كجم بسعر 35.90 ريال سعودي بدلاً من 43.90.

سمك حريد وزن 1 كجم بسعر 27.45 ريال سعودي بدلاً من 39.90.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو الرياض الأسبوعية بالسعودية و الخصم الكبير على المنتجات والسلع الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.