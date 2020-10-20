نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض كارفور السعودية بداية من 21 أكتوبر ولمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض كارفور السعودية بداية من 21 أكتوبر ويستمر مهرجان التخفيضات لمدة أسبوع، وتقدم العروض لمحبي التخيم عروض مذهلة على أدوات الكشتات والمخيمات سواء الخيام أو أدوات الشوي، فنجد خيمة بيج للنوم ب 499 ريال، بدلا من 649 ريال، حقيبة تنقل يسهل حملة من مكان لأخر تحتوي على حامل ثلاثي للذبيحة، خروف طازج ذكر ب 1590 ريال، بدلا من 1750 ريال، وحقيبة الشواية ب 169 ريال، بدلا من 229 ريال، وحافظة للمشروبات والمياة الباردة سعة 6 لتر ب 199 ريال.

أفضل عروض كارفور السعودية بداية من 21 أكتوبر ولمدة أسبوع

مجموعة رائعة من أطقم الحدائق بأسعار مميزة، طقم جلوس لحديقة المنزل الخارجية مكون من 8 قطع مع مظلة ب 999 ريال، بدلا من 1499 ريال، طقم جلوس بالمظلة مكون من 9 قطع ب 1.299 ريال، طقم جلوس بلاستيك 5 قطع بطاولة مستديره و4 كراسي ب 199 ريال، طقم جلوس 7 قطع ب 899 ريال، بدلا من 1.399 ريال، طقم جلوس 6 قطع ب 849 ريال، بدلا 1.199 ريال.

عروض الجوالات من كارفور

تابلت اي تي ال ب 159 ريال، ايباد ميني 5 ب 1.779 ريال، بدلا من 1.899 ريال، داتا زون تابلت ب 199 ريال، بدلا من 279 ريال، اكاي تاب 7 متنوع ب 199 ريال، سترونيك تابلت ب 179 ريال، الكاتيل تابلت ب 299 ريال، بدلا من 349 ريال، اكاي تاب 10 ب 299 ريال، سيترونيك تابلت ب 329 ريال، بدلا من 369 ريال، لينوفو تابلت ب 549 ريال، بدلا من 649 ريال، سوني بلاي ستايشن 4 ب 1.549 ريال، بدلا من 1.699 ريال، قبليبس فارة ولوحة ب 99 ريال، بدلا من 149 ريال.

أفضل عروض كارفور السعودية على الشاشات

عروض كارفور على الشاشات أشهر العلامات التجارية وبأقل الأسعار، شاشة Smart tv من توشيبا قياس 58 بوصة ب 1.799 ريال، بدلا من 2.399 ريال، شاشة نيكاي ب 1.399 ريال، بدلا من 1.899 ريال، تي سي ال تلفزيون ب 2.399 ريال، بدلا من 2.999 ريال، اي تي سي تلفزيون ب 1.099 ريال، بدلا من 1.399 ريال، اي تي سي تلفزيون ب 1.449 ريال، بدلا من 1.949 ريال.

عروض الأدوات المنزلية من كارفور السعودية

كيكون شواية باربكيو قوة 2000 وات ب 99 ريال، بدلا من 149 ريال، هومر شواية ب 169 ريال، بدلا من 315 ريال، هومر غلاية مع وعاء شاي ب 99 ريال، بدلا من 199 ريال، اي تي غلايه مياه من الزجاج ب 59 ريال، بدلا من 99 ريال، مروحة صندوق يسهل حمله من مكان لأخر ب 139 ريال، بدلا من 189 ريال، فليبس خلاط ب 125 ب 159 ريال، محضر طعام ب 299 ريال، بدلا من 499 ريال.