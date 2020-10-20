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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية اليوم الأجهزة المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم الأجهزة المنزلية من شركة ماي مارت، العرض قائم حتى نفاذ الكمية المعروضة، مناديل فلة وااااو 2 ربطة، ب 14.95 ريال، بدلا من 22 ريال، عجانة ستيل بامكو 8.5 لتر وضمان 6 سنوات ب 259 ريال، بدلا من 408 ريال، طقم حافظات ستيل شفا ب 69 ريال، بدلا من 117 ريال، خبازة كهربائية جرانيت السيف ب 129 ريال، بدلا من 214 ريال، منقل شواء بعجلات ب 99 ريال، بدلا من 145 ريال، صانعة حلوي التشورو هوم ماستر ب 99 ريال، بدلا من 164 ريال، دلة العرب الكهربائية ب 289 ريال، بدلا من 349 ريال، صانعة قهوة تركي ب 49 ريال، بدلا من 59 ريال.
عروض السعودية اليوم الأجهزة المنزلية
خلاط كهربائي مولينكس ب 174 ريال، بدلا من 209 ريال، صانع الفشار الممتع في المنزل من جانو ب 59 ريال، بدلا من 65 ريال، مصيدة حشرات ب 119 ريال، بدلا من 165 ريال، سماعة مكبر صوت ب 169 ريال، بدلا 226 ريال، راديو ايسونيك لمحبي الكلاسيكيات ب 79 ريالن بدلا من 114 ريال، توصيلة كهربائية سافكس ب 33 ريال، بدلا من 45 ريال.
عروض الأدوات المنزلية من ماي مارت
طقم قدور جرانيت ب 219 ريال، بدلا من 278 ريال، طقم قدور معدني ماركة خليجي ب 114 ريال، بدلا من 199 ريال، طقم حافظات ب 39 ريال، بدلا من 59 ريال، قدر ضغط المنيوم السيف ب 99 ريال، بدلا من 112 ريال، طقم صواني زجاج ب 22 ريال، بدلا من 36 ريال.
عروض السعودية اليوم
إبريق ستيل لتر ب 13 ريال، بدلا من 19 ريال، صينية ميجوتكس بيضاوي ب 27 ريال، بدلا من 37 ريال، مصفاة طعام ستيل فراير بيدين ب 19.50 ريال، بدلا من 39 ريال، مضرب بيض ستيل ب 5 ريال، فناجين سيراميك مور تايم ب 6.95 ريال، بدلا من 9 ريال.
طقم ترامس فلورا ب 64 ريال، بدلا من 135 ريال، كوب حافظ للحرارة مور تايم ب 16 ريال، بدلا من 26 ريال، كوب حافظ للحرارة مور تايم 22 ريال، بدلا من 38 ريال، ولاعة مسدس ياباني الأصلي ب 24 ريال، بدلا من 29 ريال، ركوة فرايز ب 18 ريال، بدلا من 27 ريال، بيالات زجاج باقادر ب 5 ريال، صابون غسيل برسيل واحد لتر ونص ب 11 ريال، سلة نفايات حديد مخرم ب 9 ريال، بدلا من 17 ريال.
عروض الأجهزة المنزلية من معارض تمكين السعودية
ثلاجة انفرتير جنرال سوبريم دولابي سعة 17.9 قدم ب 1.999 ريال، بدلا من 2.798 ريال، وفر 799 ريال، والثلاجة نفس النوع السعة الأكبر 22.2 قدم ب 2.952 ريال، بدلا من 3.939 ريال، ثلاجة بانوسينك 18 قدم دولابي لونها رمادي غامق ب 2.699 ريال، بدلا من 4.259 ريال.
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