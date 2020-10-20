نصائح لاختيار البنطلون الجينز المثالي

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عمر شويل - جدة نصائح اختيار البنطلون الجينز الجيد، يعد البنطلون الجينز من القطع الأساسية في دولاب أي شخص وخاصة ً المرأة، فهناك نوع من أنواع البنطلون الجينز يكون لائق مع جسم الأنثى وهناك نوع آخر لا يكون مناسب لها، وتفاصيل البنطلون الجينز مهمة أيضًا، فمثلًا نوع القماش من الأشياء الهامة جدًا، وأيضًا الخياطة والجيوب وبالطبع مقاس الشخص المناسب.

بعض الأشياء التي ينصح بها لاختيار الجينز المثالي

كثافة وسمك النسيج

يقوم معظم الأشخاص باختيار الجينز ذو السمك الخفيف في فصل الصيف وفصل الخريف، والجينز ذو القماش السميك في فصل الشتاء للتدفئة، ولكن هذا غير صحيح لأن من الممكن أن يتمدد قماش الجينز الخفيف ويصبح غير مناسب للجسم، وغير لطيف في الشكل.

إضافةً إلى ذلك فإن الجينز الخفيف يقوم بإبراز عيوب الجسم ولكن القماش السميك والثقيل يقوم بإخفاء بعض عيوب الجسم.

الجينز الجيد يجب أن يكون مصنوع من القطن ونسبة قليلة من الإيلاستين، هذا الأمر يجعل البنطلون الجينز أكثر راحة وأيضًا يمنع تمدد القماش.

الخياطة الخلفية

يوجد هناك خط خلفي موجود فوق الجيوب الخلفية للبنطلون الجينز وهذا الخط يكون مخصص لدعم البنطلون من الخلف، لإظهار الأرداف مرفوعة يجب إختيار زاوية الخط كبيرة وليست صغيرة لأن الزاوية الصغيرة تظهر الأرداف مسطحة.

الجيوب الأمامية

تقوم الجيوب الأمامية الكبيرة بجعل الأرداف من الأمام أكبر حجمًا، لذلك يجب اختيار البنطلون الجينز الذي يكون له جيوب أمامية صغيرة بحجم صغير فوق عظام الحوض لكي تظهر الأرداف من الأمام أصغر، وهذا لا يقل أهمية عن عرض الجيب لأنه كلما كان عرض الجيب أوسع كلما كان مظهر الجسم أعرض.

ارتفاع البنطلون

كلما كان البنطلون الجينز وسطه منخفض كلما كان الساقين تظهر أطول، ولكن هذا الأمر لا يناسب إلا الأشخاص ذو الجسم القصير من أعلى وأرجل طويلة، أيضًا البنطلون ذو الوسط العالي يظهر البطن أصغر، لذلك ارتفاع البنطلون يعتمد على شكل كل شخص وما يناسبه.

اللون

لون الجينز الغامق يظهر الجسم أنحف ويعطي طول جيد لشكل الجسم، والألوان الفاتحة تجعل الجسم من الأسفل يظهر أكبر.