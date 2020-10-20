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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مميزة من هايبر بنده تسوق الآن مع أقوي العروض والخصومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ماركت بنده، تم تأسيس هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، عام 1978 وقد تم إندماج شركة بنده السعودية تحت مظلة شركة صافولا وتعتبر من إحدي شركات المنتجات الغذائية، وهي من أكبر الشركات الرائدة في مجالها.
عروض ماركت بنده
تعتبر شركة بنده من أكبر السلاسل الشهيرة في المملكة العربية السعودية تقوم على خدمة 106 مليون عميل، في السعودية وتعتبر شركة بنده من الشركات الرائدة في العالم، ويوجد لها سجل مليء وحافل من الخدمات، وهذا يرجع لعام 1978وهو تاريخ نشأتها وتعمل بنده تحت مظلة شركة صافولا، وهي التي تعتبر من أهم قطاعين الشركة الرئيسي وتم استحواذ صافولا على بنده للتجزئة، وهذا حدث في عام 1998.
عروض بنده الأسبوعية
يقوم هايبر بنده بالاهتمام بتقديم الأنواع الجيدة من المنتجات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ويمكنه ضمان سلامة جودتها لعملاء هايبر بنده، واهتمامها الأساسي هو رضاء عملائها، وسوف نقوم بعرض بعض العروض المتوفرة.
- نيفيا لوشن للجسم 400 مليجرام، وكريم نيفيا بسعر 17.95 ريال سعودي.
- لوشن ضد علامات الشيخوخة المبكرة وتقوم بتقديمه جرجنز هذا اللوشن بسعر 19.95 ريال سعودي بدل من 24 ريال سعودي .
- معجون أسنان يعمل على تبييض الأسنان وإزالة البقع والتصبغات ويعالج حساسية الأسنان أيضًا sos denti بسعر 28.95 ريال سعودي.
- عرض لوف بيوتي أند بلانيت جل استحمام بروائح مختلفة ومتنوعة بسعر 31.50 ريال بدل من 48.95 ريال سعودي.
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