نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض بنده الأسبوعي من 21/10/2020 إلى 27/10/2020 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تنتظر كتالوج عروض بنده الأسبوعي الجديد، لتتمكن من شراء ما تريده من منتجات متنوعة بعروض وتخفيضات مميزة، نقدم لك من خلال هذا المقال كتالوج عروض بنده الأسبوعي من 21/10/2020 إلى 27/10/2020.

كتالوج عروض بنده الأسبوعي

تقدم شركة بنده عروض وخصومات جديدة لهذا الأسبوع تخفيضات جميع المنتجات التي يحتاج لها كل منزل، إلى جانب السحوبات والجوائز التي تقدمها، ويمكنك الحصول على هذه العروض من أي فرع من فروع بنده هايبر بالمملكة السعودية.

تخفيضات الأرز والزيت

يمكنك شراء كيس أرز بسمتي بوزن خمسة كيلو من جرين فارمز بسعر 29.95 ريال بدلاً من 40.50، كما يمكنك الحصول على أرز أبيض 5 كيلو الكيس ماركة وايت سوان بسعر 26.95 بدلاً من 21.25 ريال، كيس أرز أبيض 5 كيلو جرام من أبو كاس بسعر 49.95 بدلاً من 67.50 ريال، وبالنسبة لزيوت الطهي هناك عروض مميزة فيمكنك شراء زجاجة زيت ذرة 1.8 لتر ماركة شهية بسعر 14.95 بدلاً من 18.75، يمكنك الحصول على عدد 2 زجاجة زيت وزن الزجاج 1.8 لتر من مازولا بسعر 19.95 بدلاً من 28.95 ريال، تقدم بنده لك زيت عباد الشمس ماركة صني أو حياة أو الشروق وزن 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال فقط.

تخفيضات وعروض منظفات الملابس

يمكن شراء منظف للملابس من OMO وزن 7 كيلو بسعر 39.95 بدلاً من 94.25، سائل Comfort معطر للعبايات برائحة العود وزن 2 لتر بسعر 12.95 ريال فقط، سائل Comfort معطر ومنعم لجميع أنواع الملابس برائحة الزهور أو ندى الربيع وزن 4 لتر 26.95 ريال بدلاً من 35.25، سائل تايد لتنظيف العبايات وزن 1.85 لتر بسعر 21.95 بدلاً من 25.95، مسحوق من أريال عالي الجودة لتنظيف الملابس 7 كيلو بسعر 59.95 بدلاً من 126.95 ريال، كلوركس لتبيض وتنظيف الملابس بسعر 18.95 بدلاً من 19.25 ريال.

عروض وتخفيضات اللحوم

يمكنك شراء كيلو لحم بقري مفروم قليل الدسم بسعر 26.95 بدلاً من 38.95 ريال، لحم بقري مقطع مكعبات سعر الكيلو 27.95 بدلاً من 39.95 ريال، كيلو كفتة لحم بقري بسعر 26.95 ريال بدلاً من 34.95، كيلو سجق لحم بقري بسعر 28.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال، برجر لحم بقري سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 34.95، كيلو أوراك فراخ اليوم بسعر 14.50 بدلاً من 20.75 ريال، قطع فراخ صدور أو أوراك وزن 900 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 18.50 ريال.

صور كتالوج عروض بنده الأسبوعي

نقدم لكم مجموع متنوعة من كتالوج بندة لهذا الأسبوع، تضم الصور بيانات تفصيلة عن الوزن والسعر والخصومات.