نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسعار الخصم والتخفيضات الأسبوعية من هايبر بنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تخفيض هايبر بنده السعودية، العروض الموجودة في هايبر بنده والمتوفرة من 14 أكتوبر حتى 20 أكتوبر لعام 2020م من الأطعمة ذات الجودة العالية، والتي هي سارية في كافة فروعه أو حتى تنفذ الكمية الموجودة. العروض التوفير السارية والخصومات على الأطعمة الغذائية برجر بقري برازيلي وزن 1 كجم بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95.

نقانق بقري برازيلي وزن 1 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95.

روستو بقري برازيلي وزن 1 كجم بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95.

ستروجانوف برازيلي بقري وزن 1 كجم بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95.

كفتة برازيلي بقري وزن 1 كجم بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95.

جبن فيتا دنماركي وزن 1 كجم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50

جبن أبيض ملح خفيف الطيب وزن 1 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 36.25.

حليب مجفف كامل الدسم الطائي وزن 2.5 كجم بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95. عروض تنزيلات أخرى متاحة بهايبر بنده المملكة زبادي نادك طازج قليل/ كامل الدسم وزن 2 كجم بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 14.50.

جبنة كريمة قابلة للدهن نادك وزن 900 جم بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95.

زبدة غير مملحة نادك وزن 500 جم بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.

جبن مثلثات البقرة الضاحكة 24 قطعة وزن 360 جم بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50.

جبنة فرسانا موزاريلا مبشورة وزن 700 جم بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95.

جبنة السنبلة موزاريلا مبشورة وزن 500 جم بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25.

فيليه السمك السمك الأبيض وزن 1 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50.

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