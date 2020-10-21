نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض توفير وتخفيضات كبيرة من أسواق التميمى بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض والتنزيلات الخاصة بأسواق التميمى السارية، أسواق التميمي يقوم بعدة عروض مختلفة بكافة الأقسام الموجودة بالماركت ولتلك العروض فترة محدودة أو حتى تنفذ الكمية الموجودة بالماركت والعروض سارية من 14 أكتوبر حتى 20 أكتوبر لعام 2020م عروض التخفيض المتنوعة من اسواق التميمي في المملكة زيت دوار الشمس عافية وزن 1.5 لتر بسعر 2.595 ريال سعودي بدلاً من 37.

نصف دجاجة للشواء تتبيلة التندوري الهندية/ تتبيلة الشواء بسعر 8.95 ريال سعودي.

دجاج البارميزان للشواء أوصال دجاج بالكريمة الحامضة والثوم المعمر أو بالبقسماط على الطريقة الجنوبية بسعر 38.95 ريال سعودي.

بصل أبيض أو أصفر إسبانيا بسعر 4.50 ريال سعودي.

صندوق جوافة مصرى وزن 1.6 كجم بسعر 12.95 ريال سعودي.

جبن بارميزان إيطالية جراند بادانو وزن 1 كجم بسعر 79.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر زيتنا وزن 10 لتر بسعر 169.95 ريال سعودي.

جبن كريمة بوك وزن 500 جم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.20.

جبن فيلادلفيا وزن 500 جم بسعر 21.75 ريال سعودي بدلاً من 27. أفضل عروض التوفير السارية من أسواق التميمي في السعودية جبن شرائح البرجر الساندويتش أو أبيض برايد وزن 400 جم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.75.

قشطة ندي طازجة وزن 100 جم بسعر 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.50.

كريمة الطبخ أو الخفق من نادك وزن 1 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 25.

جبن بوك مبشور وزن 500 جم بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 23.30.

جبنة المراعي شيدر معلبة وزن 700 جم بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95.

فيليه سالمون الشركة العربية للأسماك وزن 200 جم بسعر 23.50 ريال سعودي بدلاً من 31.50.

بطاطس مقطعة رفيعة أو نصف مقلية أمريكانا وزن 2.5 كجم بسعر 12.75 ريال سعودي بدلاً من 19.70.

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