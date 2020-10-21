نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الشاشات والالكترونيات بنده السعودية الأسبوعية أقوى فرص التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الشاشات والالكترونيات بنده السعودية الأسبوعية “Hyper Panda Offers”، وأقوى الفرص التوفيرية المميزة مقدمة من هايبر بنده السعودية على أسعار الشاشات والهواتف الذكية، بالإضافة للإلكترونيات بمختلف أنواعها والأجهزة المنزلية، وتشتمل أنواع الشاشات على شاشات ال اي دي من توشيبا، تي سي ال، شارب، سكاي وورث وفيليبس، التي تتمتع بالجودة الممتازة والكفاءة المذهلة، وتشتمل عروض الجوالات والهواتف الذكية على الأنواع الأكثر مبيعًا داخل المملكة السعودية ومنها هواوي، سامسونج، اتش تي سي، أونور، آبل آيفون، بينما تتنوع الشركات المنتجة لمختلف الأجهزة المنزلية المعروفة بجودتها العالية ومنها جيباس، ايه تي سي، تيفال، كولين، ويستنجهاوس، كليك أون، تصفحوا صور عروض بنده السعودية الأسبوعية في التالي.

عروض الشاشات والالكترونيات بنده السعودية الأسبوعية

شاشة تلفزيون تي سي ال 65 بوصة بسعر 2399 بدلًا من 2957 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2179 بدلًا من 3066 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون شارب اندرويد 42 بوصة بسعر 1099 بدلًا من 1299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 599 بدلًا من 821 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون فيليبس 43 بوصة بسعر 999 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون تي سي ال 32 بوصة بسعر 449 بدلًا من 657 ريال سعودي.

عروض الهواتف الذكية من بنده السعودية

هاتف هواوي واي 8 بي، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 849 بدلًا من 930 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 برايم، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 479 بدلًا من 739 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 6 برايم، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 469 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 51، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 999 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 21 أس، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 769 بدلًا من 829 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 11، شريحتين اتصال، يدعم 4G، بسعر 515 بدلًا من 575 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الأجهزة المنزلية

قطاعة خضروات مولينكس 139 بدلًا من 189 ريال سعودي.

خلاط يدوي (هاند بليندر) جيباس بسعر 45 بدلًا من 65 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 350 وات، بسعر 49.95 بدلًا من 89 ريال سعودي.

مكواة تيفال بالبخار بسعر 99 بدلًا من 145 ريال سعودي.

قلاية تيفال بدون زيت، 4.2 لتر بسعر 274.50 بدلًا من

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