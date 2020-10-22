أرخص واقوي عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونية تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تعد سلسة محلات بنده من أشهر سلاسل المحلات الكبرى في المملكة العربية السعودية والتي تم تأسيسها منذ عام 1978 وتنتشر فروع بنده في المملكة في أكثر من 400 فرع وفي احتفالات هايبر بنده هذا الشهر بمرور 42 عام على ذكري افتتاح اول فروع بنده حيث تقوم بنده بالتعاون مع وكيل سيارات كيا الرسمي في المملكة الجبر كونها تقدم أكبر سحب على 6 سيارات وفقا للشروط والأحكام المعلن عنها في داخل الفروع.

عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية

تقوم هايبر بنده بتقديم تشكيلة كبيرة من اقوي المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية لمختلف الماركات والبرندات العالمية المتنوعة أمثال الكاتيل وسامسونج واونور وهاواي وباناسونيك وسيترونيك وشارب وأيضا عدد من الأجهزة التقنية بماركاتها العالمية بأسعار خيالية وخصومات هائلة.

تخفيضات بنده

سكاي وورث شاشة 39 بوصة ب598 بدل 821، شارب تليفزيون اندوريد 42 بوصة ب1098 بدل 1228 ريال، باور بانك داتا زون ب44 بدل 64 ريال، باور بانك ماك ب20 بدل 40، باور بانك اس بي اس ب31 بدل 44، لينوفو تابلت ب698 بدل 878 ريال، الكاتيل تابلت ب294 بدل 328، سيترونيك تابلت 129 بدل 156.

خصومات بنده على الهواتف الذكية

هواوي بي 30 مدعم لشريحتين ب798 بدل 1210، هواوي 6 بي شريحتين 580 ريال، سامسونج أي 51 شريحتين اتصال 998 بدل 1210، سامسونج أي 20 اس شريحتين 646 ريال، أونور 10 لايت ب678 بدل 734، أونور 9 اكس لايت بشريحتين 750 ريال، الكاتيل 3 اكس بشريحتين 630، باناسونيك 4 أي بشريحتين 410 بدل 610 ريال سعودي.

عروض بنده على الأجهزة المنزلية

مولينكس خلاط مع المطحنة ب110، مولينكس قطاعة 500 وات ب130، فيلبيس خلاط ب110، كولين عصارة ب60، محمص الخبز 800 وات ب55، جيباس غلاية كهربائية ب65 ريال.