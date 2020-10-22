عروض هايبر العثيم الأسبوعية على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم يعتبر أسواق عبد الله العثيم من الشركات العربية المساهمة في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن نقول أنها من أكبر السلاسل الشهيرة بعد شركة بنده من حيث نسبة المبيعات، وتم تصنيفها من قِبل مجلة فوربس الأمريكية وكان هذا عام 2016 وكان ترتيبها 109 على قائمة أقوى 200 شركة في العالم.

عروض العثيم

تمتلك أسواق عبد الله العثيم أكثر من 183 فرع على مستوى المملكة العربية السعودية، وتكون هذه الفروع ما بين سوبر ماركت وهايبر، ويمكنها أن تتميز بقاعدة كبيرة جداً من عملائها الكرام، وتم استقبالها في عام 2013 لحوالي 1000000 متسوق، وتم وصول حجم المبيعات لشركة العثيم 5 مليار ريال سعودي، وتم استفادة أسواق عبد الله العثيم من نموذج متاجر وول مارت.

عروض هايبر العثيم

وتم دخول عروض منخفضة لأسواق العثيم بالمملكة المليء بالمحلات التجارية، وتنشط شركة عبد الله العثيم في مجال المبيعات للبيع بالجملة والبيع بالتجزئة للمواد الاستهلاكية والأغذية، لقد قامت شركة عبد الله العثيم بالعمل على القيام بتشغيل مراكز الترفيه واستثمارها في الأراضي، وهذا يكون من خلال الشركة التابعة لها وهي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.

وتقوم أسواق عبد الله العثيم على السير على منهجية، تقوم بهدف زيادة عدد فروعها حتى يمكنها أن تغطي كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم الخدمات وتكون في متناول يد الجميع.

عروض أسواق العثيم