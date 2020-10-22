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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم تتضمن عروض مميزة على الاحتياجات الاساسية لكل منزل ومنها مجموعة من معجون الطماطم انتاج كي دي دي تتكون من 8 حبات ب 9.50 ريال، بدلا من 12.95 ريال، 2 حبة من الزيتون الأسود وزن 100 جرام + عبوة مجانية ب 9.90 ريال، حمص اطلس وزن 560 جم ب 10.90 ريال، بدلا من 17.85 ريال، فطر مقطع شرائح من تريفا وزن 400 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 17.85 ريال، 3 حبات من الشطة الحارة وزن 473 مل ب 8.95 ريال، بدلا من 14.85 ريال، لانشون لحم دجاج وزن 340 جم ب 10.95 ريال، صلصة خضراء ب 7.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم عرض خاص لمدة 4 أيام فقط

مهرجان اللحوم من هايبر بنده لهذا الاسبوع كتف عجل ب 42 ريال للكيلو خالى من العظم، لحم الحاشي ب 35 ريال، بدلا من 59.95 ريال، فخد الخروف ب 65 ريال، بدلا من 90.95 ريال نعيمي، قطع خروف بالعظم ب 65 ريال، بدلا من 88.95 ريال، فخذ روماني ب 49 ريال، 63.95 ريال، وكتف روماني ب 49 ريال، بدلا من 62.95 ريال، ستيك استربليون بقري من كولومبيا ب 39.95 ريال، بدلا من 59.95 ريال، ستيك برازيلي ب 39.95 ريال، بدلا من 47.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم وسحب أسبوعي على سيارة

2 حبة من الطحين الفاخر+ واحد مجاناً ب 9.90 ريال، بدلا من 14.85 ريال، 3 حبات مكرونة إيطاليانو وزن 400 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 13.50 ريال، لحم تونة خفيف مفتتة 4 حبات وزن 160 جم ب 9.50 ريال، بدلا من 15.80ريال، شرائح الجبن الشيدر وزن 400 جم ب 9.50 ريال، 4 حبات من الحليب المبخر وزن 170 جم ب 8.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم مستلزمات النظافة

عبوة من شامبو برسيل الأسود وزن 3 لتر ب 43.95 ريال، جل الصحون من بريل وزن 1 لتر ب 59.95 ريال، مسحوق غسيل مركز عادي 1+1 هدية ب 62.95 ريال، بدلا من 133.50 ريال، سائل غسيل من سنوفا واحد لتر ب 7.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، منف ومطهر فلاش وزن 2.3 كيلو ب 13.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال، بخاخ مبيد الحشرات حجم 400 مل ب 5.95 ريال، شامبو السجاد من فلاش ب 9.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال، ممسحة أرضيات ب 79.95 ريال، بدلا من 108.50 ريال.