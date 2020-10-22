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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مكتبة جرير الأسبوعية على الأجهزة والجوال وفر أكثر مع اقوي العروض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عرض مكتبة جرير الأسبوعية، تتميز مكتبة الجرير بطرح الكثير من العروض والتخفيضات الهائلة، فهي أكثر بكثير من مجرد مكتبة للأدوات المكتبية، والكتب فقط، بل تجد بها أجهزة منزلية، وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، والمزيد من المنتجات المتنوعة.
عرض مكتبة جرير الأسبوعية
اليوم يمكنك اكتشف احدث العروض الأسبوعية لمكتبة جرير، بأسعار مغرية جداً، بالإضافة إلى الكثير من الهدايا، كل هذه العروض متوفرة في كافة فروع مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية، وخارجها أيضاً، حيث أن لمكتبة جرير فروع أخرى في الكويت، وأبو ظبي، وقطر، كما يمكنك طلب المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجرير.
عروض جرير للشاشات
تقدم لكم مكتبة جرير أفضل العروض على الشاشات بِماركات، وأحجام مختلفة ومنها ما يلي:
- شاشة ال جي، موديل 75UN8080PVA، مقاس 75 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، أل أي دي، تلفزيون بخاصية الذكاء الاصطناعي، باللون الأسود الرائع فقط بسعر 5999 ريال سعودي. وهذا السعر شامل الضريبة.
- شاشة هاير، موديل S5U ، بِمقاس 75 بوصة، تتميز بِدقة 4K و الترا اتش دي، دي أل أي دي، تلفزيون يتميز بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية، اللون أسود، فقط بسعر 4199 ريال سعودي.
- شاشة تي سي أل، موديل” 75X915، بِمقاس 75 بوصة، تتميز بدقة شاشة 8K Ultra HD، أل أي دي، اللون أسود، فقط بسعر 14999 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1000 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث طراز 75SUC8100 مقاس 75 بوصة، عالية الدقة 4K بتقنية اَلترا اتش دي، ال اي دي، جهاز ذكي، بلون مميز جداً Light Champagne فقط بسعر 3699 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة.
- شاشة هاير، موديل S8000، بِمقاس 65 بوصة، بدقة 4K و الترا اتش دي، أي ال دي، شاشة ذكية، اللون اسود، بسعر مميز جدا فقط 4290 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض مكتبة جرير الأسبوعية على الأجهزة والجوال وفر أكثر مع اقوي العروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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