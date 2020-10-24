نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية تحطيم الأسعار لشهر أكتوبر تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، شركة العثيم من الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمواد الاستهلاكية، تقع أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية وفي الرياض، وقد تم تأسيسها عام،1980 وتاريخ إنشائها 21 مايو، ويقوم متجر العثيم بعمل عروض بشكل مستمر وسوف نقدم لكم عروض العثيم لشهر أكتوبر.

عروض العثيم لأكتوبر

جبن رومي سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.

جبن فريكو فلمنك 250 جرام 29.95 ريال سعودي.

حلاوة شوكولاتة/ سادة 24.95 ريال سعودي.

جبنتي جبن أنواع 500 جرام بسعر 6.99 ريال.

المراعي برجر بقري الكيلو 25 قطعة السعر 36.99 ريال سعودي.

ميتلاند برجر عائلي الكيلو 20/ 25 قطعة بسعر 50.99 ريال سعودي.

ديك رومي مجمد سعر الكيلو 35.99 ريال.

أماراتي جمبري 800 جرام بقشرة بسعر 129 ريال سعودي.

عروض العثيم للمنتجات الغذائية

نسكافيه 2 ظرف 10جرام 12 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي.

نسكافيه 3*1 18جرام على 24 قطعة بسعر 34.95 ريال.

نستله مياه جالون 18.9 لتر شراء فارغ 75 غيار 41 ريال سعودي.

ايطاليانو مكرونة أنواع 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.

أصابع كابوريا 200 جرام بسعر 7.99 ريال سعودي.

جبن البقرة الضاحكة مثلثات 8 حبات في 4 علب بسعر 12.50 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

عروض العثيم الأسبوعية سكر الأسرة ناعم 10 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي و3 كيس لكل عميل.

جوافة كرتون 11.50ريال سعودي للصندوق.

رمان يمني الكيلو بسعر 5.95 ر.س.

ليمون فيتنامي 5.95 ريال سعودي للكيلو.

ثوم سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

خس لولو بيوتي بسعر 4.95 ريال للعلبة.

قرع عسلي بسعر 2.25 ريال سعودي الكيلو.

صابون تايد مركز الأصلي 2.50 كيلو جرام بسعر 16.95ريال سعودي للعلبة.

عروض بنده للعناية بالبشرة

أشتري أي من منتجات العناية بالبشرة والوجه بخصم يصل إلى 35% ولمدة 3 أيام من اليوم.

كيلو من البطاطس سواء المقلية أو ودجز وزن 750 جم ب 7.50 ريال.

كيلو من الكاتشب ب 12.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال هاينز.

علبة فوطة صحية تتكون من 72 فوطة من ماكسي نسيجاف ب 21.95 ريال، بدلا من 34.50 ريال.

كرتونة كاملة من الدجاج المجمد وزن 900 جم 10 دجاجات ب 123.95 ريال، بدلا من 154.95 ريال.