نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سوبر ماركت الدانوب المخفضة وعروض تنافسية بتنزيلات لا مثيل لها بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوبر ماركت الدانوب وعروض تنافسية، دومًا ما يحرص مسؤولي سوبر ماركت الدانوب على إرضاء عملائه، وذلك عن طريق إطلاق العديد من العروض التنافسية التي تلبي كافة متطلبات العملاء وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أهم تلك العروض. عروض التوفير من الدانوب على المخبوزات كب كيك انجليزي ست حبات بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 8.75 ريال

كيك انجليزي بسعر 14.95 ريال سعودي من 16.95 ريال

دونات متنوع سعر الحبة 2.50 ريال سعودي بدلًا من 4.50 ريال

كيكة برنسيسة(24cm) بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 135.00 ريال

فطائر تركية لبنة سعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 8.25 ريال

فطائر تركية لبنة وعسل سعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 9.25 ريال

بريوش سعر الحبة 6.95 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال

معمول ميني سعر الكيلو 39.00 ريال سعودي بدلًا من 49.00 ريال

معجنات مشكلة (22 حبة )بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 25.25 ريال

بيتي فور مالح سعر الكيلو 45.00 ريال سعودي بدلًا من 65.00 ريال عروض خصم أسعار المكسرات والتوابل من الدانوب كاجو ني سعر الكيلو49.00 ريال سعودي بدلًا من 85.00 ريال سعودي

بذور بيضاء سعر الكيلو 21.00 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال

مكسرات مشكلة سعر الكيلو 62.95 ريال سعودي بدلًا من 83.95 ريال

فلفل أسود سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلًا من 50.25 ريال

بن هراري سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلًا من 36.00 ريال

هيل امريكي سعر الكيلو 199.95 ريال سعودي بدلًا من 250.00 ريال

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