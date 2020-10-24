نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية تسوق الآن واحصل علي أقوي التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية، تعد مجموعة بن داود من أقدم واعرق مجموعات تجارة التجزئة والتي تم تأسيسها من قبل ال داود في عام 1984 وكانت آنذاك ليس لها منافس إلى خاضت المنافسة أمام أسواق العثيم ومكتبة جرير والتي دخلوا سوق تجارة التجزئة بأقدام ثابتة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تمكن من الحفاظ على سمعته وقاعدة عملائه وأيضا تمكن من جذب قاعدة عريضة من العملاء والمستخدمين، ونتعرف معا على التخفيضات المعلن عنها خلال هذا الأسبوع.

عروض بن داود الأسبوعية

تقدم متاجر بن داود بفروعها ال28 المنتشرة في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية بالتحديد في المدينة المنورة ومكة المكرمة عدد من الخصومات والتخفيضات على عدد من المنتجات الغذائية.

أنصاف دجاج 2 كيلو ونصف، وكيلو صدور دجاج مجمد ساديا ب43.94 ريال، شاي ليبتون 800 جرام ب22.94 ريال، 5 كيلو من الأرز البسمتي ستايل طويل الحبة ب29.94 ريال. وهناك خصومات على منتجات العناية والنظافة الشخصية؛ مزيل عرق نيفيا 200 مل ب10.94 ريال، لوشن الجسم 400 مل ب12.94 ريال، مزيل عرق 50 مل ب8.94 ريال.

خصومات بن داود على المنتجات الغذائية

عرض 2 زجاجة كانولا زيت لتر ونصف ب24.49 ريال، كيلو لبنة شهد كامل الدسم او قليل الدسم ب17.94 ريال، كيلو جبنة هولندي ايدام ب39.94 ريال، نصف كيلو لحم مرتديلا ب10.94 ريال، كيلو لحم مدخن ديك رومي امريكانا ب79.94 ريال.

خصومات على المعجنات والمخبوزات؛ كيكة الجزر براون بيتي ب80 ريال، كيكة الشيكولاتة بيناتوني ب15.94 ريال، تشكيلة معجنات 22 قطعة ب15.94 ريال، عدد 8 قطع من كيك المافن ب 13.94 ريال، سناكس متنوع القطعة بريال فقط.