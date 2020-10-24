نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الالكترونيات اليوم من تمكين السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات اليوم من تمكين السعودية تخفيضات مذهلة تبدأ من 10% إلى 70%، غسالة صحون رائعة من جيبسون تعمل ب 6 برامج، وتحتوي على 10 أماكن للتخزين، ومصنعة من الاستنالس استيل، ب 999 ريال، بدلا من 1.452 ريال، وفر 453 ريال، شاشة general supereme قياس 58 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 2.599 ريال، شاشة ال جي UHD قياس 86 بوصة ب 9,499 ريال، بدلا من 18.499 ريال وفر 9.000 ريال، سامسونج قياس 75 ريال، RYSTAL UHD ب 6.400 ريال، بدلا من 11.999 ريال، شاشة TCL قياس 75 بوصة ب 3.649 ريال، بدلا من 6.999 ريال، شاشة 70 بوصة TCL ب 2.999 ريال، بدلا من 3.999 ريال، وفر 1000 ريال.

عروض الالكترونيات اليوم من تمكين السعودية

لعشاق مكبرات الصوت والمسرح المنزلى معارض تمكين للالكترونيات تقدم تخفيضات على المسرح المنزل بنسبة 44% سعر العرض 899 ريال، بدلا من 1.599 ريال، ومكبر الصووت يدعمه وجود لوتوث بقوة 300 وات ب599 ريال، بدلا من 1.199 ريال، مكبر ساوند إكس بوم ب 499 ريال، بدلا من 999 ريال، ال جي ساوند بار ب 299 ريال، وإكس بوم محمول ب 179 ريال، بدلا من 439 ريال، سماعات كاريوكي ب 999 ريال، بدلا من 1.599 ريال.

عروض الثلاجات اليوم تمكين السعودية

ثلاجة جنرال دولابي قياس 19.9 قدم، مزودة بشاشة للتحكم سعتها 564 لتر، ب 2.583 ريال، بدلا من 3.358 ريال، ثلاجة هيتاشي 4 باب، ذات تصميم فرنسي قياس 19.3 قدم، سعتها 550 لتر، لونها فضي ب 4.163 ريال، بدلا من 5.852 ريال، سامسونج ثلاجة بابين قياس 18.6 قدم، سعتها 528 لتر، لونها سلفر ب 2.400 ريال، بدلا من 5.799 ريال، ثلاجة ال جي بابين قياس 20.9 قدم لينير كومبروسر ب 4.199 ريال، بدلا من 6.599 ريال، فريزر باب واحد ال جي عمودي قياس 11.1 قدم ب 3.799 ريال، بدلا من 5.699 ريال.