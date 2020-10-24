نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار السيارات اليوم وأقوي العروض بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار السيارات اليوم وأقوي العروض بالسعودية نقدمها من أشهر معارض السيارات بالمملكة ومنها شركة الجميح للسيارات وتملك مجموعة رائعة من أحدث الموديلات تخطف الأضواء مثل سيارة كاديلاك 2020 CT4 سعرها النقدي 129.900 ريال، السيارة تناسب ذوق النساء بوجه خاص ويقدم المعرض دعم تقديري للسيدات التي تقدم للقيادة لأول رة بقيمة 5.625 ريال، وشركة بترومين تقدم عروض حماسية بدون مقدم أو مصاريف إدارية، وأول قسط للسيارة بعد 90 يوم من استلامها العرض على موديلات سيارة نسيان 2020 ” أنتيما، كيكس، اكس تريل، باثفايندر”.

اسعار السيارات اليوم وأقوي العروض بالسعودية

عروض مجموعة الصالح للسيارات لهذا الأسبوع على سيارة ايسوزو GT دبل 2020 بسعر 98.900 ريال أوتوماتيك، الموديل الأخر ايسوزو ديماكس 2020 بسعر 58.900 ريال، العرض ساري لنهاية الشهر الحالى.

عروض سيارات كيا من شركة الجبر

شركة الجبر هي الوكيل الرسمي بالسعودية لبيع سيارات كيا والعروض المتاحة الآن من قبل الشركة بالتعاون مع البنك الأهلى على أحدث سيارات كيا K5 وهي من النوع السيدان وسعرها 77.500 ريال، والعرض الثاني مميز جداَ ويسري على جميع موديلات كيا وللحصول علي العرض القائم يجب توفر بعض الشروط سنذكرها في التالي.

شروط الحصول على سيارة كيا الجبر