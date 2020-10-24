اقوي عروض هايبر بنده السعودية نهاية شهر أكتوبر الحق العروض

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده يعتبر هايبر بنده من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية، ويحتوي على جميع المنتجات من أدوات منزلية ومنظفات وأدوات كهربائية وأدوات المطبخ، حيث أن عروض بنده تتجدد كل يوم تقريبا على جميع المنتجات داخل المتجر وفي جميع الفروع في المملكة، حيث أنه من أكبر المنافسين على مستوي المملكة وبعض الدول الأخرى. عروض هايبر بنده مسحوق غسيل أريال المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

2 صندوق مسحوق غسيل تايد المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 61.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

سائل باور جل أريال المركز أو باور جل اريال مع داوني، حجم 3 لتر، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

شامبو تايد الأصلي لغسيل العباية أو تايد مع داوني، حجم 2.5 لتر، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية مكونة من مزيل البقع كلوركس للملابس البيضاء أو للملابس الملونة أو للملابس الملونة برائحة الزهور، حجم 3 لتر، مع مبيض كلوركس حجم 950 مللي، بالإضافة إلى هدية 1/4 جالون كلوركس مبيض، بسعر 25.95 ريال سعودي. عروض بنده لمستلزمات تنظيف الأطباق مسحوق غسيل الصحون فينيش عادي أو بالليمون وزن 1 كيلو، أو أقراص ألتيميت كونتوم للتنظيف 16 قرص، أو أقراص الكل في واحد عادي أو بالليمون 20 قرص، بسعر 35.95 ريال سعودي.

2 قطعة إسفنجة موج الفضية أو الملونة، أو 3 قطع سلك بالأسفنج، بسعر 5.95 ريال سعودي.

سائل فيري لغسيل الصحون حجم 1.5 لتر، أو البلاتيني أو المضاد للبكتيريا حجم 1050 مللي، بسعر 17.95 ريال سعودي. عروض بنده للمنظفات منظف دكتور بيكمان للأفران حجم 375 مللي، أو بخاخ مزيل البقع حجم 500 مللي، أو قلم مزيل البقع حجم 9 مللي، بسعر 13.95 ريال سعودي.

منظف دكتور بيكمان الصحي للثلاجة حجم 250 مللي، أو مناديل مجمع الألوان والأوساخ 12 منديل، بسعر 10.95 ريال سعودي.

ممسحة بالينو للأرضية أو مساحة للنافذة، بسعر 19.95 ريال سعودي.

2 منظف المراحيض هاربيك وزن 35 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي.

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