نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية تسوق واحصل علي خصم يصل ل 50% قبل اخر أكتوبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تقدم مكتبة جرير بالإضافة إلى الكثير من المنتجات، مجموعة كبيرة من الكتب باللغة العربية من إصدار جرير، ونشرها أيضاً، وتضم مجموعة هائلة من أحدث إصدارات عربية لكتاب عرب، بالإضافة إلى الكتب الإنجليزية العالمية، تعمل مكتبة جرير على تترجمها ونشرها للعالم العربي كله بشكل حصري.
عروض جرير الأسبوعية
عروض هايبر بنده اليومية من أهداف مكتبة جرير العظيمة هي كما وضحتها على موقعها الإلكتروني الخاص بها “مهمتنا في إصدارات جرير هي .. أن تتقدم تكتسب المعرفة وتستسقي الحكمة من أصحاب العلم والتجربة، وأن نساعدك في تحقيق النجاح والسعادة”. ولتحقيق هذا الهدف تسعى دائما مكتبة جرير لترجمة ونشر أهم الكتب العالمية، وتوفيرها بلغة عربية يسهل قِرأتها.
خصومات جرير
نعرض عليكم الكتب الجديدة من جرير في مجالات مختلفة وتشمل الآتي:
- كتاب وقت لي “تطبيق يومي لتنعم بحياة هادئة مثمرة وذات أهداف ومغزى” بسعر 35 ريال سعودي شامل الضريبة.
- كتاب بلا خوف “هذا الكتاب سوف يجعلك بلا خوف” بسعر 34 ريال سعودي شامل الضريبة.
- كتاب علاقة العقل بِالامعاء “كيف يؤثر الحوار الخفي داخل أجسامنا في حالتنا المزاجية وخياراتنا و صحتنا ككل” بسعر 58 ريال سعودي شامل الضريبة.
- كتاب عادات طيبة وعادات سيئة بسعر 43 ريال سعودي شامل الضريبة.
- كتاب حقيقة انخراط الموظفين فى العمل “خرافة التعامل مع البواعث الثلاثة للتعاسة الوظيفية” بسعر 51 ريال سعودي شامل الضريبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير الأسبوعية تسوق واحصل علي خصم يصل ل 50% قبل اخر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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