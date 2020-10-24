عروض جرير الأسبوعية تسوق واحصل علي خصم يصل ل 50% قبل اخر أكتوبر

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تقدم مكتبة جرير بالإضافة إلى الكثير من المنتجات، مجموعة كبيرة من الكتب باللغة العربية من إصدار جرير، ونشرها أيضاً، وتضم مجموعة هائلة من أحدث إصدارات عربية لكتاب عرب، بالإضافة إلى الكتب الإنجليزية العالمية، تعمل مكتبة جرير على تترجمها ونشرها للعالم العربي كله بشكل حصري.

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عروض هايبر بنده اليومية من أهداف مكتبة جرير العظيمة هي كما وضحتها على موقعها الإلكتروني الخاص بها “مهمتنا في إصدارات جرير هي .. أن تتقدم تكتسب المعرفة وتستسقي الحكمة من أصحاب العلم والتجربة، وأن نساعدك في تحقيق النجاح والسعادة”. ولتحقيق هذا الهدف تسعى دائما مكتبة جرير لترجمة ونشر أهم الكتب العالمية، وتوفيرها بلغة عربية يسهل قِرأتها.

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نعرض عليكم الكتب الجديدة من جرير في مجالات مختلفة وتشمل الآتي: