نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق المزرعة تخفيضات وخصومات على مستلزمات البيت لن تتكرر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة تقوم بتقديم العديد من الخصومات والتخفيضات الهائلة على مختلف المنتجات والمستلزمات المختلفة التي يحتاج لها كل بيت ولا يستغني عنها من الالف إلى الياء، وتعد أسواق المزرعة من أشهر الأسواق التجارية الخاصة بتجارة التجزئة والتي يصل الخصومات إلى ما يقارب ال50% وأكثر، وأسواق المزرعة أسم له تاريخ يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1978 وتقوم بتقديم خدماتها لعملائها على مدار ال24 ساعة من خلال فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية وليس هذا فحسب بل أيضا أسواق الميني ماركت التي تقوم على خدمة العديد من المدن السكنية. خصومات أسواق المزرعة على المستلزمات المنزلية كرسي للرحلات قابل للطي بعدة ألوان مختلفة ب33 ريال بدل 65 ريال. أوفيرو مسحوق غسيل 10 كيلو ب35.61 ريال بدل 71.24 ريال. برايتكس مبيض ملابس 4 لتر ب5.44 بدل 10.94 ريال. منظف 3 لتر متعدد الاستخدامات ب5.44 بدل 25.24 ريال. خصومات المزرعة على المنتجات الغذائية. كيلو جبن شيدر أبيض السنبلة ب34.94 بدل 50.94 ريال. زيتون أخضر وأسود مقطع شرائح اسباني سعر الكيلو ب19.44 بدل 20.94 ريال. اكسترا نهر الذهب زيت زيتون سعر اللتر 19.44 ريال بدل 38.94 ريال. شاليمار أرز بسمتي سيلا 10 كيلو ب44.94 بدل 89.94 ريال. بسكويت الفانيليا وزن الكيلو ب19.51 بدل 38.99 ريال. هاريبو حلوي فواكه سعر الكيلو 15.84 بدل 31.74 ريال. عروض اسواق المزرعة على اللحوم والدواجن شاورما أو شيش طاووق وزن كيلو ب20.44 ريال. برجر بقري وزن كيلو ب24.94 ريال. كتف غنم وزن كيلو 34.94 ريال. فخذ غنم وزن كيلو ب38.94 ريال. كيلو لحم مفروم بقري ب19.94 ريال.

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