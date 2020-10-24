عروض اكسترا للجوالات بالسعودية اقوي الخصومات والعروض اليومية

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عمر شويل - جدة موقع اكسترا أحد أهم أكبر المواقع الالكترونية التي تقوم على تبادل بيع المنتجات من خلال الشبكة العنكبوتية وهى من أشهر المواقع التي لها صيت كبير في المملكة العربية السعودية كما أن التطبيق الخاص به يمكن تحميله بمنتهي السهولة لكونه يتناسب مع كافة أجهزة الجوالات الاندوريد المختلفة كما عمل موقع اكسترا على تكوين أكبر قاعدة عريضة من العملاء والمستخدمين له من مختلف أنحاء العالم حيث يتوفر لديهم خاصية شحن المنتجات من بلد لأخري ويتميز برخص التكلفة والسلعة والعروض المميزة التي جعلت من الموقع محل جذب أنظار الجميع.

عروض اكسترا للجوالات

بمجرد تحميلك لتطبيق موقع اكسترا الإلكتروني على جهازك الخاص يمكنك تصفح العروض والتخفيضات الخاصة على أي منتج تفضله وترغب في شراؤه، وإذا كان أتجاه شراؤك هو التعرف على أسعار الجوالات والتخفيضات المتاحة عليها، موقع اكسترا هو وجهتك الصحيحة حيث يتوافر عليه العديد من العروض والتخفيضات التي بالتأكيد ستجد من خلالها ما يناسب احتياجاتك وإمكاناتك.

سامسونج جالاكسي اس 29 الترا 128 جيجا ب4000 ريال بدل 5040 ريال مع قسيمة شراء هدايا بقيمة 70 ريال كما يتاح لك نظام تقسيط على 36 شهر.

سامسونج جالاكسي بلس اس 20 بي تي اس 128 جيجا ب3250بدل 4380.

هاتف سامسونج جالاكسي اس 20 512 جيجا 3760 بدل 4700 مع قسيمة شراء هدايا 70 ريال.

تخفيضات اكسترا على الايفون