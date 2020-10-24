نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الالكترونيات من السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات من السعودية اليوم نبدأها من معارض اكسترا تحت شعار لا تشيل هم السعر، تخفيضات كبري على الاجهزة الالكترونية، شاشة سامسونج Ua75tu8000 يأتي مع الشاشة اشتراك مجانا لمدة شهرين على ستارز بلاي كل ذلك ب 5.999 ريال، بدلا من 10.999 ريال، وفر 5.000 ريال، شاشة توشيبا 50u5965ee واشتراك شهرين هدية في ستارز بلاي سعر العرض 1.749 ريال، بدلا من 2.299 ريال، وفر 550 ريال، شاشة JVC LT58N785 قياس 58 بوصة واشتراك مجاني ستارز بلاي ب 2.099 ريال، بدلا من 3.059 ريال، وفر 960 ريال.

عروض الالكترونيات من السعودية اليوم

عروض كارفور على الالكترونيات وبمناسبة دخول فصل الشتاء يقدم عروض على المدفأة من كيلكون ب 59 ريال، بدلا من 89 ريال كوارتز، والهالوجين من نفس النوع ب 109 ريال، بدلا من 139 ريال، مدفأة هالوجين من شركة نيكاي ب 105 ريال، بدلا من 129 ريال، مدفأة جدارية من نيكاي ب 159 ريال، بدلا من 199 ريال، مدفأة الزيت نيكاي تتكون من 9 ريشة ب 175 ريال، بدلا من 215 ريال، و ال 13 ريشة ب 299 ريال، بدلا من 349 ريال.

عروض الالكترونيات من كارفور اليوم

سعر IPHONE SE في العرض 1799 ريال، وفر 400 ريال عن سعره الأصلى وهو 2199 ريال، IPAD 8 ب 2.099 ريال، سعة 128 جيجا بايت، هواوي ميديا باد ب 699 ريال، بدلا من 749 ريال، سوني بلاي ستايشن 4 ب 1.499 ريال، بدلا من 1.699 ريال، ابل ايربودز ب 579 ريالن بدلا من 799 ريال، مسرح منزلي ب 58 ريالن بدلا من 69 ريال، شاشة جيباس 50 بوصة ب 799 ريال، بدلا 929 ريال، بدلا من 1.299 ريال.