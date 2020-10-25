نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية والبقالة وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية، عروض العثيم تقدم لنا كل يوم عروض مختلفة عن اليوم السابق، حيث أنها تقوم بتقديم أفضل عروض على الخضار والفواكه الطازجة التي تقدم في الأسواق الخاصة بعبد الله العثيم، وفيما يلي نذكر لكم العروض المقدمة في الأسواق العثيم .

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية

مقر العثيم في المملكة العربية السعودية في الرياض، حيث أنها تمتلك خبرة طويلة في مجال بيع المنتجات الغذائية فهي تمتلك خبرة لأكثر من 60 عام في هذا المجال، فهي تأسست في بداية عام 1956 ميلادياً، ولكن منذ بداية عام 2008م فقامت الشركة بالتوسع في فروعها، حيث قامت بطرح أحد الشركات باسم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد لها فروع في جدة وفي الرياض وغيره .

العروض المقدمة من العثيم

من الجدير بالذكر أن العثيم يقدم لنا العروض المختلفة، نظراً لأن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون هذه العروض من أجل شراء الأطعمة، و بأرخص الأسعار، أحدث عروض العثيم الاسبوعية، وفيما يلي سنذكر لكم العروض الخاصة بالفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الغذائية في أسواق العثيم.

من أفضل العروض المقدمة من العثيم هو شراء اثنين كيلو من المهرجان الطازج بنفس سعر الكيلو الواحد؛ حيث أن سعرهما يصل إلى 4.95 ريال سعودي.

كما يمكنكم معرفة العروض الخاصة بالموز في المملكة العربية السعودية، فبعد العرض وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي.

كما أن سعر الخيار وصل إلى 2.75 ريال سعودي.

ومن أفضل العروض التي تقدم في أسواق العثيم، هو سعر التفاح الذي بلغ 5.75 ريال سعودي.

وصل سعر ليمون الشبك إلى سعر خيالي، حيث يمكنكم شراء اثنين رابطة بسعر الرابطة الواحدة والتي يبلغ سعرها 1.75 ريال سعودي.

بعيداً عن الخضروات والفواكه، فالعثيم تقوم بتقديم عروض على لحم العجل البلدي الخالي من العظم، حيث أن سعر الكيلو الواحد منه وصل إلى سعر 39.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البطاطا الحلوة بعد العرض إلى سعر مذهل، وهو 5.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم عروض العثيم المختلفة، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.