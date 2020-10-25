نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الموفرة على الالكترونيات والأجهزة وكافة مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ عروض بن داود الموفرة الأسبوعية من يوم 21 أكتوبر، لتشمل كافة متطلبات الأفراد مثل الالكترونيات، وأيضًا متطلبات ومستلزمات المنزل كالأجهزة المنزلية، الأدوات المختلفة، وكل هذه المنتجات توجد بخصومات هائلة فقط في بن داود، فيُقدم بن داود عروض أسبوعية، بالإضافة إلى عروض حتى فترات محدودة.

عروض بن داود الموفرة

يُقدم بن داود عروض موفرة وخصومات هائلة على أسعار جميع المنتجات كالأجهزة المنزلية، الالكترونيات، وأيضًا كافة مستلزمات المنزل، وهذه الخصومات لمدة أسبوع بدءًا من 4 ربيع الأول 1442هـ.

عروض بن داود على الالكترونيات

تابلت 7 بوصة من iLife، بسعر 99 ريال سعودي.

تابلت 7 بوصة من iLife، قابل لتشغيل خاصية 4G، بسعر 199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A01 Core، قابل لتشغيل خاصية 4G، بسعر 329 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A215، قابل لتشغيل خاصية 4G، بسعر 749 ريال سعودي.

رسيفر من Humox بسعر 169 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من ATC LED Smart، بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 39 بوصة من Skyworth LED، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض الأجهزة المنزلية

مكواة بخار 2400 وات من تيفال، بسعر 219 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة 800 وات من Imperiol، سعة 0.6 لتر، بسعر 79 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة 1450 وات من Imperiol، سعة 0.6 لتر، بسعر 299 ريال سعودي.

خلاط 500 وات من clickon 4×1، بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط 250 وات من Kenwood، بسعر 149 ريال سعودي.

عروض بن داود الموفرة على أدوات المطبخ

طقم أواني حافظات للطعام ستانلس ستيل من B&D، مكون من 3 قطع، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 93 ريال سعودي.

حافظة طعام ستانلس ستيل من B&D، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 82 ريال سعودي.

طقم سكاكين خامة سيراميك من B&D، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

مقلاة من B&D حجم 24 سنتيمتر، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

اناء ضغط ستانلس ستيل، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 317 ريال سعودي سعة 8 لتر، وبسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 326 ريال سعودي سعة 10 لتر.

صينية مربعة الشكل حجم 27 سنتيمتر من Delimano، بسعر 45 ريال سعودي بدلًا من 60 ريال سعودي.

للتعرف أكثر عن عروض بن داود، العروض الأسبوعية، وأيضًا تخفيضات متاجر السعودية، تابعونا من أجل معرفة كل ما هو جديد.