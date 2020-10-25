نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الأجهزة الإلكترونية لمده أسبوع أقوي الخصومات في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية، مكتبة جرير السعودية من أشهر أنواع الأسواق العالمية غير أنها مضمونة موثوق في جميع منتجاتها سواء كانت أدوات كهربائية أو أدوات مكتبية أو أغراض للمنزل أو عروض جوالات وأجهزة إلكترونية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الجميع، فهي من أولى المكتبات التي لها العديد من الأفرع في جميع أنحاء العالم كله وفى منطقة الخليج يوجد حوالى تسعة وثلاثون فرع لها، بالإضافة إلى ما تقدمه لنا من عروض وتخفيضات في جميع شهور السنة كلها ليست فى وقت محدد فقط، لذا تعد من أكثر المكاتب التي يتردد عليها جميع الأشخاص لشراء جميع مستلزماتهم المنزلية، وسوف نوافيكم ببعض العروض المقدمة من مكتبة جرير السعودية.

عروض أسواق جرير على الأجهزة الإلكترونية

تختلف أسعار الأجهزة الإلكترونية فهناك أسعار مرتفعه جداً وأيضاً هناك أسعار في متناول الجميع، ولكن أسعار مكتبة جرير لا مثيل لها وبنفس الجودة ونفس الثقة، وإليكم بعض العروض المقدمة من مكتبة جرير على بعض الأجهزة الإلكترونية والجوالات.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 رمادي اللون يوجد به ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وبسعر خيالي وهو 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زيد فولد 2 يتمتع بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت ذات لون برونزي، بسعر 7999 ريال سعودي.

عالم أريب لعبة حاسب آلي شخصي مغامرة أكشن دي في دي بسعر قليل وفي متناول الجميع، بالإضافة إلى أن هذا السعر شامل الضريبة وهو 19 ريال سعودي.

تى بى لينك سويتس لاسلكى ACAC 802.11 8 منفذ “GbE” بسعر منخفض جداً، بالإضافة إلى أنه شامل الضريبة ولا يزيد نهائياً وهو 145 ريال سعودى.

عروض أسواق جرير على الشاشات

اعتاد عملاء أسواق جرير بالمملكة العربية السعودية على أفضل العروض بصفة مستمرة، لذا ينتظرونها بين الحين والآخر لكي يشتروا كل ما يرغبون فيه ومن أفضل العروض التي تقدمها أسواق جرير هذه الأيام العروض على شاشات التلفزيون الذكية، التي تتناسب أسعارها مع معظم الفئات وهي: