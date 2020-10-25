نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم فرصة اليوم الأخير لعروض سوق هايبر الدانوب جدة بالسعودية وتخفيض لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تنويل الاسعار من الدانوب بالسعودية، يعتبر هايبر الدانوب من أهم الأسواق في مدينة جدة، وينتظر عروضه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لما يقدمه الهايبر من عروض مميزة وأسعار مغرية. اليوم الأخير لعروض التوفير من هايبر الدانوب جدة سوف نقوم بالتواصل مع حضراتكم وسوف نقدم لكم أحدث العروض لهايبر الدانوب اليوم الأخير. ماكينة حلاقة وال 300 سيربز بسعر 165 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة 6×1 بيور باور بسعر 33 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة فيليبس بسعر 89 ريال سعودي.

خلاط 2×1 اي تي سي، 1.5 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

خلاط كينوود 350 واط، 1 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

ماكينة نسبرسو انيسيا بسعر 899 ريال سعودي.

خلاط كهربائي 4×1 جيباس بسعر 99 ريال سعودي.

قطاعة صغيرة الحجم اي تي سي 400 واط، سعة 600 مل بسعر 98 ريال سعودي.

قطاعة الخضار اريتي بسعر 90 ريال سعودي.

غلاية ماء كهربائية إمبيريال، 800 واط، سعة 800 مل بسعر 149 ريال سعودي.

نافورة حفلات إمبيريال بسعر 99 ريال سعودي.

صانعة آيس كريم إمبيريال بسعر 99 ريال سعودي. عرض الدانوب من 21 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2020 سوف نتحدث عن عروض هذا الأسبوع المميزة مثل: شيكولاتة بست أوف مينيز 710 جرام بسعر 27.95 ريال.

شوكولاتة فيريرو روشيه 200 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

قهوة كلاسيك نسكافيه 200 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي.

زيت نباتي نخيل وزن 1.5 لتر بسعر 8.50 ريال سعودي.

أرز بسمتي جرين فارمز وزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

كريمة مبيضة كوفي ميت، وزن 400 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتنم فرصة اليوم الأخير لعروض سوق هايبر الدانوب جدة بالسعودية وتخفيض لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.