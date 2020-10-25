نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لا تعوض من أسواق عبد الله العثيم لعروض وتخفيضات وتنزيلات جديدة حتى نوفمبر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض الأسعار الجديدة المخفضة من أسواق عبد الله العثيم بالسعودية، أسواق عبد الله العثيم بالسعودية تقدم لنا عروض مستمرة ومميزة وبأسعار مناسبة لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وأسواق العثيم هي امتدادًا لشركة صالح العثيم للتجارة وهو مؤسسها عام 1376ه‍ عام 1956 ميلاديًا. عرض التنزيل والخصم من هايبر العثيم السعودية الأربعاء 21 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2020 تقدم عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض الصحة والجمال وسوف نقوم بعرضها عليكم: شامبو دوڤ للشعر الملون 400 مل بسعر 11.95 ريال سعودي.

صابون دوڤ وردي 4× 135 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

كريم نيڤيا 400 مل بسعر 12.95 ريال سعودي.

غسول وجه هيمالايا منقي للوجه 150 مل بسعر 18.95 ريال سعودي.

كريم دوڤ 150 مل بسعر 7.95 ريال سعودي.

مرطب شفاه فازلين روزي 4,8 جم بسعر 6.95 ريال سعودي.

معجون أسنان سيجنال مكافح التسوس 120 مل بسعر 3.95 ريال سعودي.

مزيل ماكياج نيڤيا بماء الورد 400 مل بسعر 19.95 ريال سعودي.

قناع الوجه رويال 50 مل بسعر 19.95 ريال سعودي.

فوط صحية ألويز قطن ناعم 48 حبه بسعر 19.95 ريال سعودي.

كريم باراشوت لمعه طبيعي 140 مل 1+1 مجانًا بسعر 6.95 ريال سعودي. عروض توفير و خصومات من أسواق العثيم السعودية الأربعاء 21 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2020 زيت شعر باراشوت ادفانسد 300 مل بسعر 9.95 ريال سعودي.

زيت باراشوت جوز الهند 500 مل بسعر 46.95 ريال سعودي.

زيت باراشوت جوز هند عضوي 500 مل بسعر 49.95 ريال سعودي.

صابون امبريال كلاسيكي 125 جم 5+1 مجانًا بسعر 9.95 ريال سعودي الحبه.

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