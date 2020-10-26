نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية أقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم خصومات بنده على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بمناسبة حلول العام ال42 على تأسيس أسواق هايبر بنده تحتفل أسواق بنده لتجارة التجزئة خلال الأونة الحالية بعيدها ال42 بتقديم العديد من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التابعة لها سواء كانت الغذائية وغير ذلك من المواد التي يحتاج لها البيت عروض هايبر بندة اليوم، وذلك بخلاف العروض والخصومات التي لا مثيل لها على الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الجوالات والأجهزة الإلكترونية، والمفاجأة الكبيرة التي تقدمها أسواق بنده هو السحب الكبير على 6 سيارات كيا، والتي تم سرد الشروط والأحكام الخاصة بها بداخل كل فرع.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

عروض وخصومات بنده على الأجهزة المنزلية شاشات سكاي وورث تليفزيون 39 بوصة ب600 ريال بدل 822 ريال، شارب تليفزيون اندوريد 42 بوصة ب1100 ريال بدل 1300 ريال، مولينكس خلاط مع المطحنة ب110 ريال بدل 160 ريال، فيليبس خلاط ب110 ريال بدل 156 ريال، مولينكس قطاعة 500 وات ب130 بدل 196 ريال.

عروض بندة السعودية

عروض بنده اليوم جدة كولين عصارة ب60 ريال بدل 80 ريال، اتي تي سي محمصة الخبز 800 واط ب56 ريال بدل 80 ريال، مسخن سندوتشات غير لاصق ب66 ريال بدل 86 ريال، جيباس غلاية ماء سعة 1.7 لتر ب40 ريال بدل 66 ريال، كولين غلاية كهربائية لتر ونصف ب50 ريال بدل 80 ريال، ارايتي مكنسة كهربائية ب150 ريال بدل 310 ريال، تيفال مكواة بالبخار ب100 ريال بدل 150 ريال أقوي العروض في السعودية اليوم.

عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده

عروض بندة السعودية داتا زون باور بانك ب50 ريال بدل 66 ريال، ماك باور بانك ب21 ريال بدل 40 ريال، اس بي اس باور بانك ب31 ريال بدل 46 ريال، لينوفو تابلت 700 ريال بدل 880 ريال، هواوي 30 لايت ب800 ريال بدل 1210 ريال، سامسونج جوال ب1000 ريال بدل 1210 ريال، أونور جوال 10 لايت ب680 ريال بدل 740 ريال اخر عروض بنده.