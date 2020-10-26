نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة التقسيط المريح من عبد اللطيف جميل والعروض التمويلية لسيارات وخصوصا موديل 2020 بأرخص الأسعار وأسهل الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التقسيط مع عبد اللطيف جميل، سوف نتحدث عن التسهيلات التي تقدمها شركات عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية، من حيث التقسيط، وخدمات التمويل، والاستفادة من العروض المميزة التي تقدمها للمواطنين السعوديين. المستندات التي يجب تقديمها لشركة عبد اللطيف جميل يجب تقديم العديد من المستندات المطلوبة لشركة عبد اللطيف جميل بطاقة الأحوال، أو الإقامة.

إحضار نسخة من رخصة القيادة.

إجمالي الدخل الشهري للمواطن.

يجب إثبات عنوان السكن. الاستفادة من العروض الذي يقدمها عبد اللطيف جميل للسيارات سوف نقوم بالاستفادة والتمتع بالمزايا التي تقدمها شركات عبد اللطيف جميل لعروض السيارات يارس سيدان، أساسي يدوي الدفعات الشهرية 988 ريال سعودي مع تقديم طلب التمويل.

يارس سيدان، يارس واي شركات الدفعات الشهرية 1,047 ريال سعودي، مع تقديم طلب التمويل.

يارس سيدان، واي 1.5 والدفعات الشهرية 1,064 ريال سعودي، مع تقديم طلب التمويل.

كورولا اكس ال اي 1.6 الدفعات الشهرية 1,378 ريال سعودي، مع تقديم طلب للتمويل.

كورولا اكس ال اي مطور 1.6 الدفعات الشهرية 1,469 ريال سعودي، مع تقديم طلب التمويل. العرض التمويلي لسيارات موديل 2020 سوف نعرض لكم بعض العروض التي يقدمها عبد اللطيف جميل. السيارة تويوتا كامري الحد الأدنى للراتب 2,500 ريال سعودي، لا يشترط تحويل الراتب القسط الشهري 1,225 ريال سعودي.

هيونداي إلنترا الحد الأدنى للراتب 2,500 ريال سعودي، لا يشترط تحويل الراتب، القسط الشهري 912 ريال سعودي، الدفعة الأولى.

يارس 2020 قسط شهري 988 ريال سعودي، يارس أساسي جير عادي.

كورولا 2020 سي في تي جير أوتوماتيك، قسط شهري 1,378 ريال سعودي.

كيا 2020 ريو قسط شهري 1,157 ريال سعودي.

كيا 2020 سبورتاج قسط شهري 1,601 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة التقسيط المريح من عبد اللطيف جميل والعروض التمويلية لسيارات وخصوصا موديل 2020 بأرخص الأسعار وأسهل الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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