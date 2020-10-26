نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأرخص أسعار مقدمة من مكتبة جرير لأجهزة الهواتف المحمولة وشاشات التلفزة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من جرير بالمملكة العربية السعودية، تعتبر جرير من الشركات الرائدة في مجال الأدوات المدرسية ولعب الأطفال، وهي من أكبر شركات التسويق في المملكة العربية السعودية، وأغراض الشركة التي تتمثل في تجارة الجملة والتجزئة، وفي جميع الأدوات المدرسية والمكتبية والأجهزة الإلكترونية. أحدث تنزيل في أسعار الجوالات و المحمول في عروض جرير سنعرض عليكم عروض جرير للهواتف الذكية: سامسونج جالكسي اس 10 بلس شريحتين بسعر 2299 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3599 ريال سعودي.

موبايل هواوي، بي 40 برو بلس سعة 512 جيجابايت، اللون أسود، وأبيض السعر 4499 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت، 20 الترا سعة 512 بسعر 4949 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة 256 بسعر 7999 ريال سعودي.

اسوس، روج زيفروس S GX701GX، كمبيوتر محمول بسعر 12299 ريال سعودي.

اسوس (روج ستريكس سكار17( جي 732، كمبيوتر محمول بسعر 11699 ريال سعودي.

اسوس، روج زيفروس GX501GI-E100، كمبيوتر بسعر 10599 ريال سعودي.

اسوس، روج زيفروس SGX502GW، كمبيوتر بسعر 7899 ريال سعودي. عروض الخصم من جرير للشاشات التلفزيونية سنقوم بتقديم احدث عروض الشاشات من جرير: هاير، 75، S5U بوصة، دقة 4K الترا اتش دى، دى ال اى بسعر 3999 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال، 75، 75×915 بوصة، HD Ultra 8K، ال اى بسعر 14999 ريال سعودي.

سكاي وورث، 75SUC8100 75، بوصة، دقة 4K الترا بسعر 3699 ريال سعودي.

هاير، 65، S8000 بوصة ، دقة 4K الترا اتش دى، اى ال اى بسعر 3899 ريال سعودي.

هاير، 65، K6600 بوصة، دقة 4K الترا اتش دى، دى ال اى بسعر 2299 ريال سعودي.

تي سي ال، 75، 75T715 بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 4199 ريال سعودي.

تي سي ال،75، 75C815 بوصة ، دقة 4K الترا اتش بسعر 5999 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل وأرخص أسعار مقدمة من مكتبة جرير لأجهزة الهواتف المحمولة وشاشات التلفزة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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