نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة والأدوات المنزلية أقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة والأدوات المنزلية، تستطيع أن تقوم بالتعرف على عروض العثيم othaim market التي تقدمها أسواق العثيم الأسبوعية للجمهور من خصومات هائلة علي الطازج والجوالات والأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية والبقالة، لكي يستفيد جميع العملاء الخاصين به في جميع فروع من عروض العثيم جدة والرياض، حتى يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2020م، ولهذا دعونا نتعرف على العروض. عروض العثيم علي أجهزة المطبخ يمكنك القيام بشراء غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر من الماركة الشهيرة Emjoi بسعر مميز وهو 55 ريال سعودي فقط.

ميكروويف صنع شركة Geepas، سعته الداخلية 10 لتر ويمكنك الحصول عليه من خلال الذهاب إلى فروع و السؤال عن عروض العثيم وشرائه 229 ريال سعودي.

وشرائه 229 ريال سعودي. مكنسة كهربائية خارقة لونها مزيج من اللون الأسود والأحمر الأنيق ماركة شركة GVC PRO، ويمكنك شرائها 155 ريال سعودي فقط.

Moulinex عادة مرة أخرى بقطاعة الخضروات السريعة لكن يوجد بداخلها وعاء أخرى أيضًا يمكنك استخدامه، وكل هذا فقط بسعر 162 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي أنتاج شركة السيف يمكنك وضع الطعام فيها حتى يصل إلى 8 لتر، وبها مؤشر خاص بالحرارة يمكنك التعرف عليه من خلالها، وتستطيع شرائها بسعر 319 ريال سعودي. عروض العثيم الترويجية علي الأدوات المنزلية Kenwood قامت بصنع محضرة طعام كاملة وشاملة بالعديد من القطع يمكنك شرائها من متاجر العثيم بسعر يصل إلى 159 ريال سعودي.

شركة بايتكس قامت بصنع عصارة خاصة بالحمضيات تتميز بلونها الجذاب من اللون الأصفر، وتستطيع شرائها بسعر 79 ريال سعودي.

يمكنك شراء من العثيم بطانية أنيقة ماركة راشيل تسع شخصين، بسعر يصل إلى 209 ريال سعودي.

يمكنك شراء بطانية تسع فرد واحد فقط ماركة فلنيل، ويصل سعرها إلى 64 ريال سعودي.

شراء عرض المقالي من نيوفلون وهو مقليتين غير قابلين للصق سعرهم يصل إلى 39 ريال سعودي.

مشواة من المعدن العادية حجمها كبير نوعًا تستطيع أن تقوم بشواء اللحوم أو الأسماك عليها، تستطيع شرائها بسعر 33 ريال سعوديو الحصول علي عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية .

. يمكنك شراء كراسي خاص للطي حتى يمكنك وضع معك في صندوق السيارة دون أن تأخذ حيز كبير وسعر الكرسي الواحد 63 ريال سعودي.

قدر كبير ذو سعة مختلفة فالقدر حجم 26 يمكنك شرائه 54 ريال سعودي، والقدر سعة 28 يمكنك شرائه 62 ريال سعودي، أم سعة 30 سم سعره 65 ريال سعودي.

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