عروض بنده على الأجهزة المنزلية أقوي عروض السعودية لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة المنزلية بالمملكة، تقدم بنده العديد من العروض الهامة والمميزة على جميع مستلزمات المنزل والأجهزة المنزلية بقي أسعار وتخفيضات هائلة والتي تتنوع بين الإلكترونيات والأدوات الخاصة بالمنزل والأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي، عرض بنده اليوم حيث يمكنكم الحصول على هذه العروض والتخفيضات من خلال الذهاب إلى فروع هايبر في أنحاء المملكة السعودية.

عروض بنده على الأجهزة المنزلية

حيث قامت هايبر بنده بتقديم أفضل الخصومات والتخفيضات على مستلزمات المنزل والتي تتضمن تحضير القهوة بجميع المقاسات وترمس إستانلي لجميع المقاسات ومقلاة استرا وطقم عشاء بجانب عمل أفضل العروض على الأجهزة المنزلية، والتي تشمل المكنسة الكهربائية والثلاجة موزع مياه ومكيف ومكواة غسالة ب أشهر الماركات المعروفة وبأسعار بجانب الأجهزة الخاصة بالطعام غلاية بدون زيت والغلاية الكهربائية وفرامة اللحم، وكذلك صناعه السندوتشات وتم عمل أفضل التخفيضات وعروض بنده بشكل أسبوعي على اجهره المطبخ وأجهزة الخلاطات بجميع أنواع، وسوف نعرض لكم الأسعار والتخفيضات المقدمة عليها.

عروض بنده للأدوات المنزلية

مقلاة أسترا بسعة 1.5 لتر، بسعر 50 ريال سعودي، بدلًا من 72 ريال سعودي.

إبريق باسباتشي بعرض خاص جدًا، عند شرائك للمنتج تحصل على قطعة أخرى مجانًا، ويمكن الحصول على العرض بسعر 18 ريال سعودي.

صحن للحلوى نيو كارين لومينارك، الصحن مقاس 19 سم، وتحصلون عليه مع زبدية لومينارك إسينس بسعر 9.10 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

عرض بندة الأسبوعي ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 1 لتر بسعر 60 ريال سعودي، بدلًا من 87 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 1.5 لتر بسعر 70 ريال سعودي، بدلًا من 101 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 80 ريال سعودي، بدلًا من 113 ريال سعودي.

طقم ملاعق عشاء لامبارت مكون من 6 قطع، بسعر 15 ريال سعودي، بدلًا من 21 ريال سعودي.

أقوي عروض السعودية