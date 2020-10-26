نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات والاجهزة الالكترونية والمنزلية في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات والاجهزة الالكترونية والمنزلية في السعودية اليوم من معارض ايدي التي تقدم خصومات لا مثيل لها، لتصل التخفيضات إلى 70%، خلاط OPTIMA سرعتين ب 89 ريال، بدلا من 139 ريال، خلاط فليبيس ومه شفرة رباعية مقاومة للصدأ، ومطحنتين ب 99 ريال، 169 ريال، عصارة فليبيس بتقنية FIBERBOOST ب 599 ريال، بدلا من 689 ريال، الكترونكس عصارة حمضيات ستاينلس ب 119 ريال، بدلا من 189 ريال، محضر طعام 700 وات ب 229 ريال بدلا من 389 ريال.

عروض الجوالات والاجهزة الالكترونية والمنزلية في السعودية اليوم

مايكرويف لونه أبيض أو اسود سعة 25 لتر من ال جي ب 499 ريال، بدلا من 749 ريال، مايكرويف 20 لتر من شارب ابيض اللون 800 وات ب 249 ريال، بدلا من 279 ريال، ميكرويف استيل سعة 42 لتر ال جي ب 669 ريال، بدلا من 1.099 ريال، جهاز ترطيب الهواء وضع النوم الهاديء ب 329 ريال، بدلا من 439 ريال، دورا برادة ماء علوية مقاومة للصدأ ساخن وبارد، ب 429 ريال، بدلا من 519 ريال.

عروض الاجهزة الالكترونية اليوم

كاوية بخارية غير لاصقة بقوة 2000 وات ب 89 ريال، بدلا من 119 ريال، تيفال مكوة سيراميك تعمل بالبخار بقوة 2070 وات ب 89 ريال، بدلا من 139 ريال، مكواة البخار العمودية إيزي تاتش قوة 1600 وات وبها خزان قابل للفك سعة 46 لتر ب 349 ريال، بدلا من 399 ريال، تيفال كاوية لونها أزرق في أسود بالبخار 2600 وات ب 349 ريال، بدلا من 439 ريال.

عروض أدوات العناية الشخصية الشعر والجسم والوجه

ماكينة تشذيب الشعر للرجال من باناسونيك ب 279 ريال، فليبيس أداة العناية بالحسم والشعر تتكون من 8 قطع ب 199 ريال، بدلا من 389 ريال، فليبيس مشذب الشعر واللحية ذو شفرات مقاومة للصدأ ب 89 ريال، بدلا من 119 ريال، بابليس فرشاة حرارية لتمليس الشعر ب 189 ريال، بدلا من 259 ريال، بابليس فرشاة دوارة 1000 وات ومعها بعض الملحقات ب 249 ريال، بدلا من 349 ريال، مجفف شعر قدرة 1200 وات صغير الحجم ب 69 ريال، بدلا من 89 ريال، فرشاة مسخنة لتمليس الشعر فرشاة كبيرة وطلاء سيراميك ب 189 ريال، بدلا من 259 ريال.