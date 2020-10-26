نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض بنده السعودية على الشاشات والالكترونيات الأسبوعية حتى 27 اكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض بنده السعودية الأسبوعية على الشاشات والإلكترونيات، بما تشمله من هواتف ذكية وأجهزة لوحية وأجهزة اللابتوب، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والأساسية ولوازم وإحتياجات المطبخ من أدوات ومستلزمات ضرورية في المطبخ العصري، يقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض والتخفيضات على أسعار المنتجات وينافس كبرى الأسواق والهايبر ماركت في المملكة السعودية، وتستمر للعروض لمدة 7 أيام منذ بدايتها في يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020 و 4 ربيع الأول 1442، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020 10 ربيع الأول 1422، ويمكنكم تصفح كافة صور عروض بنده السعودية على الشاشات والهواتف والالكترونيات المميزة في التالي.

عروض بنده السعودية على الشاشات أقوى التخفيضات

شاشة تي سي ال 65 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي، وشاشة 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2179 ريال سعودي، و 39 بوصة بسعر 599 ريال سعودي.

شاشة فيليبس 43 بوصة بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة شارب 42 بوصة أندرويد بسعر 1099 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الهواتف

عروض هواوي واي 8 بي بسعر 849 ريال سعودي، واي 7 برايم بسعر 479 ريال سعودي، واي 6 برايم بسعر 469 ريال سعودي.

عروض سامسونج A51 بسعر 999 ريال سعودي، A21s بسعر 769 ريال سعودي، A11 بسعر 515 ريال سعودي، A71 بسعر 1399 ريال سعودي.

عروض أونور 9X بسعر 899 ريال سعودي، 9X Lite بسعر 749 ريال سعودي.

عروض آبل iPhone SE بسعر 2039 ريال سعودي.

عروض لينوفو A8 بسعر 499 ريال سعودي.

عروض اتس تي سي Desire 12S بسعر 399 ريال سعودي.

ارخص عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية المتطورة

عروض جيباس: عصارة جيباس بسعر 144.50 ريال سعودي، خلاط + قطاعة + مطحنة جيباس بسعر 109 ريال سعودي.

عروض كليك أون: غسالة كليك أون 7 كيلو تعبئة علوية بسعر 299 ريال سعودي، ثلاجة كليك أون 48 لتر بسعر 299 ريال سعودي، موزع مياه حار وبارد بسعر 299 ريال سعودي.

عروض مولينكس: عجان مولينكس 4 لتر بسعر 499 ريال سعودي، خلاط مولينكس 149 ريال سعودي، خلاط يدوي مولينكس بسعر 279 ريال سعودي.

عروض فيليبس: خلاط 1.25 لتر + 2 مطحنة بسعر 99 ريال سعودي، مكواة بخار فيليبس 1400 وات بسعر 69 ريال سعودي، قلاية بدون زيت 1 لتر بسعر 399 ريال سعودي.

اوفر عروض الإلكترونيات من بنده السعودية

مصباح LED الكتروني قابل للشحن بسعر 29.50 ريال سعودي.

مصباح LED كليك اون قابل للشحن بسعر 10 ريال سعودي.

باور بانك 7000 ماه قو وي بسعر 77.50 ريال سعودي.

باور بانك 5000 ماه ماك بسعر 22.50 ريال سعودي.

سماعة جبرا لاسلكية بسعر 49 ريال سعودي.

كابل iPhone 1 متر من أووي بسعر 14.50 ريال سعودي.

شاحن سيارة + كابل مايكرو أكس لايف بسعر 22.50 ريال سعودي.

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