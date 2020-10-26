نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وتستمر مكتبة جرير في عروضها المتميزة لأرخص الصفقات وأفضل الأسعار على الأجهزة المنزلية والمكيفات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض مكتبة جرير، تعتبر جرير من الشركات الرائدة في العالم العربي والشرق الأوسط، ومن مجالاتها التي تتميز بها ويحتاجها العديد من الأشخاص، هي أجهزة التصوير، الأجهزة السمعية والبصرية، وأيضا التليفزيون الذكي وجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والمحمولة وملحقاتها.

عروض التوفير و الخصم من جرير على الأجهزة المنزل الكهربائية

أسعار جرير المخفضة على بعض المنتجات التي تقدمها من الأجهزة الكهربائية

كلاس برو ثلاجة، 14,4 قدم تبريد بخار، اللون أبيض بسعر 1299 ريال سعودي خصم 44%.

إل جي مجفف ملابس، 9 كيلو اللون فضي، بسعر 4199 ريال سعودي ، خصم 40%.

كاندي، غسالة صحون، 13 أماكن تخزين، 9 برامج استيل بسعر 1599 ريال سعودي خصم 39%.

إل جي نشافة، 7 كيلو نظام المكثف، 9 برامج فضي بسعر 2999 ريال سعودي خصم 41%.

إل جي ثلاجة باب جانب باب 22.1 قدم اللون أبيض، بسعر 4599 ريال سعودي خصم 40%.

بيكو نشافة ملابس 7 كيلو اللون أبيض بسعر 1649 ريال سعودي خصم 34%.

هايسنس فريزر عمودي، 9 قدم اللون فضي، بسعر 2149 ريال سعودي خصم 32%.

آريستون، مجفف بنظام المكثف، 8 كيلو، 15 برنامج اللون أبيض بسعر 2359 ريال سعودي خصم 16%.

عرض التنزيل جرير بالمملكة العربية السعودية للمكيفات