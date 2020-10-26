نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود السعودية الاسبوعية ارخص اسعار الشاشات والجوالات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بن داود السعودية الاسبوعية على الشاشات والإلكترونيات، ومهرجان العروض الأسبوعية المميزة من سلسلة متاجر السعودية الأكثر شهرة، يمكنكم تصفح كافة عروض بن داود الأسبوعية المميزة داخل الممملكة السعودية، وإختيار العروض التوفيرية المميزة، والتذ تتضمن مجموعة من المنتجات عالية الجودة من الشاشات التلفزيونية والإلكترونيات، والتي تتضمن أيضًا الهواتف الذكية مختلفة المواصفات والجودة مقابل أسعار منافسة، وتستمر العروض لمدة 7 أيام وحتى نفاذ الكمية، ونوافيكم بكافة تفاصيل عروض السعودية الأسبوعية واليومية، وعروض بن داود السعودية الأسبوعية.

عروض بن داود السعودية الاسبوعية الشاشات والجوالات

شاشة تلفزيون أي تي سي 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 599 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 21 أس بسعر 749 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 01 كور بسعر 329 ريال سعودي.

تابلت أي لايف بسعر 99 ريال سعودي.

تابلت أي لايف 4G بسعر 189 ريال سعودي.

ريسيفر هومكس بسعر 169 ريال سعودي.

عروض بن داود السعودية على الأجهزة المنزلية

ترمس بي أند دي 1 لتر بسعر 35 ريال سعودي، 2 لتر بسعر 45 ريال سعودي.

ترمس بي أند دي 1.5 لتر بسعر 69، 2 لتر بسعر 79 ريال سعودي، 1 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

طقم قدور طهي 9 قطع بسعر 169 ريال سعودي.

طاوة بي أند دي 1.6 لتر بسعر 28 ريال سعودي، 2 لتر بسعر 33 ريال سعودي.

وعاء حليب بي أند دي مقاس 12 × 14 بسعر 29 ريال سعودي، مقاس 13 × 16 بسعر 39 ريال سعودي، مقاس 11 × 12 بسعر 25 ريال سعودي.

قدر ضغط ستانلس ستيل 8 لتر بسعر 259 ريال سعودي، و 10 لتر بسعر 269 ريال سعودي.

صنية مربعة دايلمانو بسعر 45 ريال سعودي.

قدر طبخ دايلمانو بسعر 55 ريال سعودي.

ارخص عروض بن داود الاسبوعية

ماكينة حلاقة وال بسعر 89 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة الدقن 6*1 بسعر 33 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة الشعر للمرأة بسعر 69 ريال سعودي.

صانع الرغوة بسعر 199 ريال سعودي.

صانع القهوة امبريال بسعر 79 ريال سعودي.

جهاز صانع القهوة امبريال 299 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 4*1 بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط يدوي كينوود + وعاء بسعر 149 ريال سعودي.

مكواة بخار تيفال بسعر 219 ريال سعودي.

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