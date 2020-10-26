أقوى تخفيضات عروض أسواق العثيم ليوم الاثنين على جميع المنتجات othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين من أكثر الأمور التي تسيطر على صفحات بحث محركات جوجل، حيث يرغب جميع العملاء في معرفة العروض التي تقدمها أسواق العثيم من حين لآخر على المنتجات المختلفة من المواد الغذائية والبهارات والمكسرات، بالإضافة إلى عروض شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، كما يقدم العثيم عروض اليوم على اللحوم والدواجن والأسماك التي تقدم أطعمة طازجة من المصدر إلى المستهلك مباشرة، وتحرص أسواق العثيم على تقديم منتجات طازجة وآمنة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وتتنوع عروض أسواق العثيم ما بين عروض يومية وعروض أسبوعية وعروض شهرية، كما يوجد سحب بجوائز قيمة على قائمة المشتريات.

عروض العثيم الاثنين

هيل زينا برتقالي برطمان حجم 250 جرام بسعر 39.95 ريال.

هيل زينا برطمان بسعر حجم 500 جرام 70.50 ريال.

كمون حب الكيلو بسعر 17.95 ريال.

كزبرة مطحونة الكيلو بسعر 11.95 ريال.

كاجو سادة ني الكيلو بسعر 59.95 ريال.

عين جمل الكيلو بسعر 54.95 ريال.

فاصوليا بيضاء صغيرة الكيلو بسعر 13.50 ريال.

قهوة برازيلي تركي سعر الكيلو 24.95 ريال.

قهوة برية عربي وسط أو فاتح أو غامق الكيلو بسعر 37.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

تعد الجبن بأنواعها من أساسيات وجبة الإفطار والعشاء على المائدة السعودية سواء الجبن الرومي أو الجبن القريش أو الجبن العادي، وغيرها من المقبلات الأخرى الفاتحة للشهية، وتتضمن عروض أسواق العثيم ما يلي: