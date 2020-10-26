عروض أسواق العثيم حرق الأسعار تخفيضات كبرى أقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم قسم العناية بالأطفال فالأطفال هم فلذات الأكباد والروح والفؤاد لذلك نحرص جميعا عند القيام بشراء متطلبات المنزل التي تلبي احتياجات أبنائنا أن تكون بجودة عالية وبالطبع نبحث معها على السعر المناسب لما نعانيه من غلاء وارتفاع في الأسعار بالأخص فيما يتعلق بمنتجات العناية بالأطفال وأيضا أغذية الأطفال سواء الرضع أو سن ما قبل المدرسة، وقد حرصت عروض أسواق العثيم على مراعاة تلك النقطة الهامة لذلك عند ذهابك لأي فرع من فروع أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية ستجد تخفيضات هائلة على منتجات العناية بالطفل وأيضا المنتجات الغذائية الخاصة بهم. عروض أسواق العثيم على منتجات الأطفال الغذائية انفاجرو المراعي لبن من سنة ل3 سنوات 400 جم ب30 ريال. بروجرس جولد بطعم الفانيليا400 جم ب34 ريال. روناجرو بطعم فانيليا سن 3 سنوات واحد كيلو ونصف ب106 ريال. روناجرو فانيليا 400 جم 34 ريال. نيدو مقوي 3 سنوات كيلو و800 جم ب108 ريال. خصومات العثيم نيدو بالعسل سن 3 سنوات كيلو و800 جم ب102 ريال. خضار هاينز للأطفال 110 جم 10 ريال. رونالاك 400 جم سن عام فيما فوق ب34 ريال. سيريلاك بالعسل 400 جم ب26 ريال. بيوميل بلس 400 جم ب31 ريال. بروجروس فانيليا جولد 900 جم ب73 ريال. أقوي عروض السعودية نيدو بالعسل سن 3 سنوات 400 جم 28 ريال. هيرو عصير تفاح 130 جم ب7 ريال. هاينز بسكويت مغذي 60 جم ب3 ريال. هيرو بسكويت 180 جم ب21 ريال. فارليز بسكويت بالموز 150 جم 14 ريال. خصومات أسواق العثيم على منتجات العناية بالطفل جونسون لوشن للجسم 500 مل ب51.55 ريال. نونو بودرة أطفال 100 جم ب10 ريال. جونسون رغوة لترطيب الجلد 500 مل ب49 ريال. جونسون زيت جل 200 مل ب32 ريال. نونو شامبو 500 مل 13 ريال. جونسون صابون 3 قطع 125 جم ب10.30 ريال. كما يوجد خصومات على حفاض الأطفال.

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