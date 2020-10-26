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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية نهاية شهر أكتوبر لمدة 4 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية بسبب الجو والمناخ الخليجي الحار التي تتميز به المملكة العربية السعودية والذي يشبه الجو الصحراوي فلا يستطيع من يقطن بالمملكة الاستغناء عن استخدام وتشغيل مكيفات اكسترا سواء في أماكن العمل أو المنزل أو السيارة وبالتالي يقوم الكثيرون بالبحث إلكترونيا عن أفضل سعر وجودة للمكيفات، عروض اكسترا السعودية ونلاحظ الضغط الكبير في البحث خلال أواخر شهور الصيف أو الخريف لكونه تقوم العديد من المواقع بطرح المكيفات بأسعار مخفضة للغاية، ويأتي هنا الدور الرئيسي لموقع اكسترا الإلكتروني الذي يمتاز بكونه يطرح مجموعة من أفضل ماركات المكيفات العالمية بأسعار مخفضة وخيالية.
عروض اكسترا السعودية
عروض اكسترا السعودية تتعدد أنواع المكيفات كما ذكرنا وفقا للبرندات والماركات الخاصة بها كذلك هناك مكيفات بارد فقط وأخري بارد وساخن لتتناسب مع جو الصيف وأيضا الشتاء وبالطبع يختلف الأسعار في كل حال ونعرض لكم عدد من الماركات بالأسعار الخاصة بها:
- ال جي تكييف سبليت بارد ساخن 18000 وحدة ب3980 ريال.
- ال جي تكييف سبليت بارد ساخن 21500 وحدة ب4520 ريال.
- ال جي دوال انفيرتر تكييف سبليت 18000 وحدة بارد ساخن ب2880 ريال.
- ال جي جولد تكييف انفيرتر 18000 وحدة بارد فقط ب2680 ريال.
- ال جي تكييف جولد دوال انفيرتر سبليت 21500 وحدة به خاصية الوايف أي والتشغيل والتحكم عن بعد ب3000 ريال.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا السعودية كلاس برو 22000 وحدة بارد ب1800 ريال.
- كلاس برو 18000 وحدة ب1400 ريال.
- كلاس برو 30000 وحدة بارد 3000 ريال.
- كلاس برو 11500 وحدة بارد 1200 ريال.
- كلاس برو 11500 وحدة بارد ساخن 1300 ريال.
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