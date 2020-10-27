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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية نستعرض اليوم أحدث عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمستمرة حتي يوم الثلاثاء 10 من ربيع أول 1442 هـ، والموافق 27 من شهر أكتوبر/ 2020م، وتشمل أنواع كثيرة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية اللازمة لك المنزل، بأسعار مناسبة جداً في العروض الأسبوعية من بنده السعودية. عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية قطاعة خضروات مولينكس بسعر 149 ريال سعودي فقط. خلاط يدوي هاند بلندر جيباس بسعر 45 ريال سعودي. مكواة بخار تيفال فقط بسعر 99 ريال سعودي. قلايه بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر فقط بسعر 274.5 ريال سعودي. خلاط كليك أون 2*1 فقط بسعر 49.95 السعودي. محضر طعام مع خلاط ابيض ارايتي، بسعر 142.5 ريال سعودي فقط. عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية غلاية مياه كهربائية زجاجية كولين سعة 1.7 لتر، فقط بسعر 39.5 ريال سعودي. غلاية مياه استانلس ستيل كليك اون سعة 1.8 لتر فقط بسعر 39 ريال سعودي. ميكرويف وايت وستنجهاوس 20 لتر فقط بسعر 174.5 ريال سعودي. فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر، بسعر 182.5 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده غسالة تعبئة علوية وايت وستنجهاوس 9 كيلو، فقط بسعر 599 ريال سعودي. غسالة تعبئة علوية كليك أون 7 كيلو، بسعر 299 ريال سعودي فقط. ثلاجة كليك أون 48 لتر، بسعر 299 ريال سعودي. موزع مياه حار وبارد كليك أون بسعر 299 ريال سعودي فقط. عجانة مولينكس 4 لتر فقط بسعر 499 ريال سعودي.

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