نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية والأجهزة وأقوي العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية، على دوام تسعى سلسلة هايبر بندة بالعمل على تقديم الكثير من العروض الموفرة على الأدوات والأجهزة المنزلية التي تجعل حياة ربة المنزل سهلة ويسيرة، لذلك يجب أن تقوم بالاستفادة من عروض بنده وهايبر بنده الذي سينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أكتوبر عام 2020م، لذلك تابعونا لتتعرفوا على جميع الأجهزة حسب الأسعار المناسبة لكم.` عروض هايبر بنده على الأدوات والأجهزة المنزلية تستطيع شراء قطاعة الخضروات من شركة Moulinex، بسعر اقتصادي 139 ريال سعودي.

ماركة Geepas جاءت لنا بالمحضر اليدوي السريع، وقامت بصناعة بشكل انسيابي لونه مزيج من اللون الفضي والأسود، يمكنك شرائه 45 ريال سعودي

خلاط كهربائي من شركة Click On سعة الدورق الخاص بالخلاط كبيرة، وقدرته أيضًا كبيرة تصل إلى 350 واط يمكنك عمل العديد من العصائر وطحن التوابل من خلال المطحنة المرافق لهذا الخلاط ويمكنك شرائه 49.95 ريال سعودي.

قلاية هوائية بدون استخدام نقطة زيت واحدة ماركة شركة Tefal سعتها 4.2 لتر، أما قدرتها 1400 واط، يمكنك شراء هذه القلاية بسعر 274.50 ريال سعودي. عروض هايبر بندة اليوم Ariete قامت بتقديم هدية رائعة لنا وهي محضرة الطعام ذات الأعمال المتعددة، وجاءت باللون الأبيض الناصع، يمكنك شرائها بسعر 142.50 ريال سعودي.

غسالة بسعة 9 كيلو يمكنك تعبئة الملابس بها من الباب العلوي للغسالة التي تحمل ماركة وايت وستنجهاوس، ويمكنك شرائها بسعر 599 ريال سعودي.

غلاية المياه الكهربائية من شركة Click On الشهيرة وسعتها 1.8 لتر، يمكنك القيام بشرائها 39من عروض بنده ريال سعودي.

ريال سعودي. ميكرووف رائع من شركة وايت وستنجهاوس سعته تصل إلى 20 لتر، وسعره مفاجأة فيصل سعره إلى 174.50 ريال سعودي.

الفرن الكهربائي من شركة atc سعته 45 لتر، ويعد من الأفران الكهربائية الشهيرة داخل هايبر باند، تستطيع شرائه بسعر 182.50 ريال سعودي.

عصارة فواكه ماركة Geepas تتميز بسعة فتحة نفاذ الفواكه من خلالها وقدرتها على العصر وفصل بواقي الفواكه عن العصير، وسعرها 114.50 ريال سعودي.

خلاط متعدد الاستخدامات من شركة Geepas قدرته 400 واط، يمكنك العصر والقطع والطحن بواسطة هذا الخلاط فقط، يمكنك شرائه بسعر 109 ريال سعودي.

خلاط ومطحنة من شركة Philips الشهيرة سعة دورق الخلاط 2 لتر، وقدرته 350 واط، والهيئة الكاملة مصنع من البلاستيك عالي الجودة، يمكنك شرائه 99 ريال سعوديو قد عرضنا في هذا المقال عروض بنده وهايبر بنده.

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