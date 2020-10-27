نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم استمتع بأقوى الخصومات من أسواق العثيم تخفيضات تصل إلى 70٪ في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تعمل الأسواق السعودية على تقديم العديد من العروض والخصومات على منتجاتها المتنوعة سواء على المنتجات الغذائية أو منتجات الألبان والأجهزة الكهربائية وغيرها من العروض الأخرى، حيث تحظى هذه العروض على إعجاب المواطنين والوافدين داخل المملكة، وقد عملت أسواق العثيم على توفير هذه العروض سواء بشكل شهري، أو بشكل أسبوعي.
عروض العثيم اليوم
تخفيضات العثيم الاثنين كما تقوم بعمل سحب على قائمة المشتريات الأعلى سعرا، وتكون هذه الهدايا هدايا قيمة بعضها تتراوح بين سيارات، أو هدايا نقدية، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها بعض المواطنين فإن البحث عن العروض بكافة أنواعها أصبح مطلب أساسي للجميع، وهذا ما توفره أسواق العثيم.
عروض العثيم الأسبوعية
حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض متنوعة على الفواكه والخضروات والبهارات ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن، بحيث توفر للمستهلكين جميع ما يحتاجونه من مواد غذائية كاملة بأسعار جيدة وخصومات رائعة تصل إلى 70٪ في بعض الأوقات، وإن كنت من الراغبين في الاستفادة من هذه الخصومات فسنعرض لك هذه العروض.
خصومات العثيم
- عروض العثيم لشهر أكتوبر على الجبن والمقابلات.
- زيتون مصري أخضر الكيلو بسعر 9.95 ريال.
- زيتون كالاماتا مصري الكيلو بسعر 15.95 ريال.
- طرشي بوليف مشكل الكيلو بسعر 7.95 ريال.
- شبيهة قشدة المائدة بدر الكيلو بسعر 12.95 ريال.
- جبن الوادي قريش اثنين كيلو بسعر 27.95 ريال.
- شبيهة جبنة فاهيتا مصري اثنين كيلو بسعر 21.80 ريال.
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