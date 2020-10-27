نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات وأقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات، سنقوم اليوم بالعمل على عرض أجدد العروض المباشرة عروض العثيم othaim market الخاصة بالجوالات والتلفزيونات التي يبحث عنها العديد من محبي هذا النوع من التسوق، لذلك حرص أسواق العثيم الأسبوعية على تنفيذ كل ما يجول في خاطر عملائه، حتى يتمكن من تقديم خدمة رائعة لهم، فدعونا نتعرف على العروض التي ستنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أكتوبر في السنة الحالية. عروض العثيم علي الجوالات جوال Samsung AZ core يمكنك الحصول على سعة تخزينية تقدر 16 جيجا بايت لون الهيكل الخارجي الخاص به أزرق خلاب، يمكنك شرائها بسعر 395 ريال سعودي.

جوال Samsung Galaxy A31 سعته التخزينية 128 جيجا بايت يتميز بشاشة التي تمتلك حواف بسيطة، وتستطيع رؤية الأفلام، ولعب الألعاب بشكل متوسع أكثر، وسعره 931 ريال سعودي .

Honor A8 يتميز هذا الجوال باحتوائه على سعة تخزينية تقدر 32جيجا بايت، ويعرف بأن المعالج الخاص به جيد وسريع التردد في الثانية الواحد، وسعره 496 ريال سعودي من عروض العثيم على الجوالات .

. Honor 9x هذا الجواز سعته التخزينية 128 جيجا بايت الهيكل الخارجي له مصنع من البلاستيك المعالج خفيف الوزن، قاموا مصممي هذا الهاتف بوضع العديد من التصاميم الرائعة على اللون الأزرق الرائع، وسعره 999 ريال سعودي. عروض العثيم الترويجية علي التلفزيونات يمكنك شراء شاشة Orino مقاسها 32 بوصة، وتتمتع بالعديد من المميزات أهمها الشاشة الداعمة لخاصية HD ، وتقوم بإظهار جميع القنوات بأحسن شكل دائمًا، وسعرها 349 ريال سعودي.

شاشة Orino مقاسها 55 بوصة تتمتع هذه الشاشة بأنها ذكية يمكنك تشغيل العديد من التطبيقات المختلفة عليها، كما يمكنك الاتصال على الإنترنت وبها رسيفر داخلي وداعمه لتكنولوجيا 4K، يمكنك شرائها بسعر 1299 ريال سعودي

من عروض العثيم.

.شاشة ATC مقاسها 50، تمتلك جودة رائعة FHD يمكنك اتصال الإنترنت من خلالها عن طريق خاصية ،WIRELESS يوجد بها عدد أربع منافذ تستطيع من خلالها توصيل بعض الوسائط المتعددة، مثل الحاسوب المحمول أو الهاتف بالشاشة، يمكنك شرائها 1099 ريال سعودي.

شاشة Arrow مقاسها 40 بوصة يمكنك التعرف عليها من خلال المواصفات رفع الشاشة، ويمكنك الحصول عليها بسعر 509 ريال سعودي من عروض العثيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات وأقوي عروض السعودية الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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