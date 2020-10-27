نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية في الشتاء وأقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية، سنقوم اليوم بالقيام بتوضيح كافة العروض التي تم تحديثها على الأجهزة المنزلية في اليوم التاسع من ربيع الأول في سنة 1442هـ، ستجد الكثير من التخفيضات والخصومات الرائعة ومنها أسواق العثيم الأسبوعية othaim market والمناسبة لجميع الأشخاص من حيث الفئة السعرية لكل منتج، لذلك تابعونا لتتعرفوا على تخفيضات هذا اليوم. عروض العثيم على الأجهزة المنزلية جاءت عصارة الفواكه kenwood الرائعة بقوة 800 واط، وهذا العصارة تتميز أنها يمكنها عصر تفاحة كاملة، والسعر فقط لليوم 329 ريال سعودي.

محضرة الطعام من ماركة Braun يوجد بها خمس قطع تعمل على قدرة 600 واط وتم صنعها في دولة بولندا، وجاء سعرها بعد التخفيض 309 ريال سعودي.

عرض ماكينة خاصة بصنع السمبوسك بطريقة صحية، بحيث أنك يمكنك أن تأكلي 18 من السمبوسك الصحي في خلال دقائق معدودة فقط، وجاء سعرها بعض الخصم 229 ريال سعودي ستجدها في عروض العثيم على الأجهزة المنزلية .

. عرض الشواية الكهربائية ماركة Kenwood تعمل بقدرة 1700 واط وتتميز بأن لها مؤشر حراري خاص بها ووزنها الخفيف بالمقارنة بالشوايات الاخرى ويمكنك شرائها 239 ريال سعودي فقط.

غلاية المياه من براون سعتها 1.7 لتر أما قدرتها 3000 واط تعد من اكثر الغلايات العملية ويمكنك شرائها 196 ريال سعودي. عروض العثيم الترويجية علي أجهزة المطبخ ماكينة القهوة من شركة هومر جاءت لنا بهذه المكينة التي تستطيع أن تعد القهوة التركية على أصلها وقدرتها 500 واط، مصاحب لها معلقة خاصة بالمعايير تستطيع شرائها 263 ريال سعودي.

مفرمة اللحم من شركة panasonic المميزة قدرتها 1700 واط وتقوم بطحن اللحم أو مختلف البروتينات بثلاث أشكال، وهي من أهم الصناعات الماليزية المتميزة يمكنك شرائها 919 ريال سعودي.

محضر السندوتشات من شركة Kenwood من السهل استخدام هذا المحضر، لأنه جاء ثلاث أجهزة في جهاز واحد لذلك انتهزوا فرصة العرض، وقوموا بشرائه بسعر 199 ريال سعودي عروض العثيم علي الأدوات المنزلية .

. مفرمة أخرى من عروض الشتاء من شركة Panasonic قدرة هذه المفرمة 1500 واط وتتواجد على باللون الاسود الانيق، ويمكنك شرائها بسعر 799 ريال سعودي.

ماكينة القهوة السريعة ماركة بوش سعة الدورق 1.25 لتر، وقدرتها تصل إلى 1100 واط ويمكنك العمل على شرائها بسعر 218 واط.

غلاية القهوة العربية أو الدالة يمكنك شراء هذه الدالة بقدرة 850 واط، وخفيفة الوزن فيمكنك الاستعانة بها في الرحلات والسفر لمسافات بعيدة، ويمكنك شرائها بسعر 249 ريال سعودي. يمكنك التمتع بكافة عروض العثيم من خلال تفحص الموقع الخاص بنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية في الشتاء وأقوي عروض السعودية الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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