نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايدي السعودية 2020 من أمازون في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض البلاك فرايدي السعودية 2020 من أمازون، حيث يقدم موقع أمازن الشهير عروض رائعة في الجمعة البيضاء على أدوات المطبخ والمفروشات، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية، وجميع مستلزمات المنزل، كما تقدم كوبونات خصومات على الهواتف، إلى جانب عروض وخصومات منتجات العناية بالشعر والبشرة.

كوبونات عروض البلاك فرايدي السعودية 2020 من أمازون

اخترنا لكم مجموعة من أفضل عروض وخصومات الجمعة في السعودية من موقع أمازون، يمكن الحصول على تخفيض بقيمة 50 ريال إذا كنت عميل جديد إلى جانب خصومات البلاك فرايدي، وبالنسبة للعروض هذا العام فهي مميزة جداً تصل الخصومات على المستلزمات المنزلية إلى 70%، وهناك التخفيضات على الجوالات 34%، وخصومات المكياج ومنتجات التجميل تصل إلى 83%.

كوبونات عروض البلاك فرايدي السعودية على الموبايلات “الجوالات”

يمكن لك شراء هاتف Galaxy S20 FE بسعة 128 جيجا و رامات 8 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 2579 بدلاً من 2999 ريال، موبايل أبل ايفون 12 برو بسعر 4,699.00 ريال + شحن مجاني، جوال Lenovo A7 بسعر 439.00 بدلاً من 399 ريال، هاتف Samsung Galaxy M51 بسعر 1,425.

عروض الجمعة البيضاء من أمازون على العطور

يمكنك الحصول على هذه العطور يوم البلاك فرايدي بتخفيض يصل إلى 83%، عطر Dreamer من Versace للرجال بسعر 142.95 ريال، عطر J. Casanova Blue للنساء بسعر 32.00 ريال، عطر كالفين كلاين اسكيب للرجال بسعر 108.00 ريال، عطر Lacoste L.12.12 Blanc للرجال بسعر 92.00 بدلاً من 263.00 ريال، عطر l`interdit givenchy للنساء بسعر 256.50 ريال + شحن مجاني، عطر كالفن كلاين بيوتي للنساء بسعر 90.00 ريال بدلاً من 80.77 ريال.



كوبون عروض الجمعة الببضاء على المستلزمات المنزلية بخصم 70%

يمكنك في البلاك فرايدي شراء بطانية صوف بمقاس مقاس كبير 152.4 سم × 177.8 ناعمة وخفيفة الوزن باللون الرمادي أو البني أو الأحمر أو الأزرق بسعر 133.16 ريال بدلاً من 141.34 ريال، يمكنك الحصول على طقم أواني لتسوية الطعام تيفال 8 قطع باللون الأحمر بسعر 666.00 ريال بدلاً من 762.68 ريال، طقم سرير بنقوش وألوان مميزة 6 قطع بسعر 322.88 ريال بدلاً من 355.55، لحاف بجوهين كل واجهة لون مختلف مكون من 4 قطع بسعر 108.00 ريال بدلاً من 138.00، ستائر لحجب الضوء حرارية بألوان وتصاميم أنيقة مقاس 50×84 بسعر 116.50 بدلاً من 135.78 ريال.